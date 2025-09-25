Moșteanu, la Agenția NATO de Sprijin și Achiziții

176469 – 24092025 – Ministrul apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, a efectuat miercuri, 24 septembrie, o vizită oficială în Marele Ducat al Luxemburgului, unde a avut o întrevedere cu omologul său, Yuriko Backes.

Întâlnirea a oferit celor doi oficiali prilejul de a evidenția împlinirea a 115 ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Marele Ducat al Luxemburgului, subliniind, totodată, că devine tot mai relevantă menținerea și consolidarea relațiilor privilegiate între cele două țări.

Cei doi demnitari au semnat o scrisoare de intenție privind deschiderea pentru colaborarea în domeniul apărării, convenind continuarea discuțiilor pentru încheierea unui acord bilateral.

Agenda întrevederii a mai inclus subiecte referitoare la colaborarea aprofundată dintre cele două armate, participarea trupelor luxemburgheze la acțiunile și exercițiile multinaționale organizate în România, dezvoltarea de capabilități moderne și sustenabile, precum și coordonarea politico-militară atât în cadrul NATO, cât și al Uniunii Europene.

Precizăm că armata Luxemburgului număra, în 2024, aproximativ 1.200 de persoane, fiind desfășurată pe bază de voluntariat, la o populație de 677.717 de persoane.

Potrivit MApN, în contextul vizitei, ministrul Moșteanu a avut o întrevedere cu Stacy Cummings, managerul general al Agenției NATO de Sprijin și Achiziții (NATO Support and Procurement Agency/NSPA), la sediul instituției, unde a discutat și cu românii care își desfășoară activitatea în cadrul agenției. Programul vizitei a cuprins, de asemenea, și o serie de întâlniri cu reprezentanți ai companiilor LUXUAV, Société Européenne des Satellites și LUXGovSat, cu care ministrul a discutat despre posibile oportunități de colaborare în domeniul industriei de apărare.