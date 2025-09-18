Moșteanu, prezent în poligonul de la Poplaca

176403 – 18092025 – Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, au efectuat miercuri, 17 septembrie, o vizită de evaluare a exercițiului MOBEX, care a avut loc în garnizoana Sibiu.

Cei doi oficiali au asistat, în poligonul Poplaca, la secvențele de instruire pe care le parcurg subunitățile de rezerviști și le-au mulțumit participanților pentru receptivitate și înțelegere.

Rezerviștii din județele Sibiu și Mureș au fost convocați pentru exercițiul MOBEX SB-MS 25, care se desfășoară între 15 și 19 septembrie. Ei parcurg un program de antrenament pe durata unei zile de instrucție, în care se familiarizează cu misiunile unităților la care sunt arondați și cu tipurile de armament intrat în înzestrarea acestora. De asemenea, participă la ateliere de pregătire pentru acordarea de prim-ajutor în luptă, decontaminare, comunicații și trageri cu armamentul individual.

Exercițiile de acest tip se desfășoară periodic și au ca scop verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare, precum și consolidarea coeziunii între rezerviști și militarii în activitate.

Următorul MOBEX va fi organizat în perioada 12-20 octombrie, în municipiul București și în județul Ilfov. Exerciții similare s-au mai desfășurat în municipiul București în anul 2013, iar în județul Ilfov în 2021.

Exercițiul este organizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare și a Legii 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare. Rezerviștii vor fi chemați prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne.

Pentru a evita dezinformarea și știrile false care ar putea fi răspândite în legătură cu aceste activități, precizăm că astfel de exerciții au caracter de rutină. Pe platforma InfoRadar a MApN pot fi consultate informații referitoare la încercări anterioare de inducere în eroare a publicului pe subiecte similare.