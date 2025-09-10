Putem lua 16 miliarde de euro din cele 150 de miliarde anunțate prin programul SAFE

Ne împrumutăm pentru ca să ne apărăm

176333 – 10092025 – Potrivit alocărilor provizorii anunțate marți, 9 septembrie, de Comisia Europeană pentru statele membre care au exprimat interesul pentru programul Security Action for Europe (SAFE), România va beneficia de 16,68 miliarde de euro. Este a doua cea mai mare alocare stabilită la nivelul Uniunii Europene și reprezintă o oportunitate strategică pentru creșterea capacității de apărare a țării noastre, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării.

Banii pot fi folosiți pentru achiziția de tehnică militară de ultimă generație, dezvoltarea de capabilități tehnologice avansate și modernizarea infrastructurii militare.

Fondurile vor sprijini programe esențiale de înzestrare ale Armatei României, selectate din Programul multianual de înzestrare (PIAR) și corelate cu cerințele operaționale naționale și obligațiile asumate la nivel NATO și UE.

Potrivit Guvernului, participarea la programul SAFE are trei implicații majore.

Componenta de apărare, care presupune o planificare pe următorii 5 ani a achizițiilor de tehnică militară, care vor fi realizate în parteneriat cu alte țări europene, pentru creșterea capacității de apărare (dezvoltarea de fabrici de tehnică militară). Componenta bugetară. Achizițiile de tehnică militară din următorii 5 ani vor fi plătite din această alocare, un credit la dobânzi mult mai avantajoase decât am fi putut obține pe cont propriu, cu perioadă de grație de 10 ani și termen de rambursare de 40 de ani. Componenta de infrastructură. Este propusă spre finanțare o infrastructură mixtă civilă și militară, capetele autostrăzilor din nord-estul României: A7 și A8, Pașcani – Suceava – Siret, respectiv Pașcani – Iași – Ungheni.

După alocarea acestei sume urmează negocierea tehnică pentru definitivarea listei proiectelor finanțate. Această negociere se va desfășura în lunile septembrie și octombrie, după care va fi stabilită lista finală a proiectelor finanțate prin mecanismul SAFE.

Instrumentul SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi. 19 state membre, inclusiv România, au exprimat interesul pentru acest instrument.