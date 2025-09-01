Nicuşor Dan ne pregătește pentru încă un an și jumătate de austeritate

176264 – 01092025 – Preşedintele României, Nicuşor Dan, a admis că măsurile fiscale propuse de guvernul Ilie Bolojan pot conţine anumite greşeli, dar a asigurat că acestea vor fi remediate începând cu 1 ianuarie 2027.

Declaraţiile au fost făcute la Chişinău, unde şeful statului a avertizat că sfârşitul anului 2025 şi tot anul 2026 vor reprezenta „perioade dificile pentru români”.

„Este un moment din care trebuie să ieşim, pentru că altfel economic pentru toată lumea va fi mult mai complicat. Când iei măsuri sub presiunea timpului comiți şi erori. Aceste posibile erori le vom rectifica începând cu ianuarie 2027”, a explicat Dan.

Preşedintele a subliniat că ultimele patru luni din 2025 şi întreg anul 2026 vor pune la încercare populaţia, dar a oferit şi veşti pozitive privind economia.

„Vestea bună este că în iulie Fitch ne-a păstrat ratingul BBB-, iar în august Standard&Poors ne-a menţinut ratingul BBB- cu perspectivă negativă, dar a conservat nivelul de dinainte să vedem amploarea fiscal”, a precizat Dan, adăugând că aşteaptă şi decizia Moody’s din septembrie.

Referitor la stabilitatea guvernului Bolojan, preşedintele a avertizat că, în contextul în care toate partidele pro-occidentale sunt la putere, „nu prea mai ai rezervă” şi responsabilitatea tuturor este ca acest cabinet să reziste cât mai mult timp.