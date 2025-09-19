Acasă Anchete Interne Noi șefi la Vamă

Noi șefi la Vamă

De
A.R.
-
Vama

 176420 – 19092025 – Alexandru Bogdan Bălan a fost numit, începând cu data de 17 septembrie, în funcţia de preşedinte al Autorităţii Vamale Române (AVR), iar Mihai Savin a fost numit în funcţia de vicepreşedinte, anunţă instituţia.

Anterior, Bălan a fost inspector vamal superior şi inspector antifraudă. El îl înlocuiește pe Marcel Simion Mutescu.

Noul vicepreşedinte, Mihai Savin, are experienţă în procese de transformare instituţională şi optimizare operaţională.

”Noua conducere vizează implementarea unui nou mod de lucru, bazat pe eficienţă, transparenţă şi responsabilitate. Într-un context marcat de provocări majore în domeniul combaterii contrabandei, stopării evaziunii fiscale şi eliminării fluxurilor de bani nefiscalizaţi, această schimbare reprezintă un pas necesar pentru creşterea performanţei şi pentru întărirea capacităţii instituţiei de a răspunde rapid şi efficient”, arată Autoritatea Vamală Română.

 

ARTICOLE SIMILAREDE ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.