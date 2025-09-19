Noi șefi la Vamă

176420 – 19092025 – Alexandru Bogdan Bălan a fost numit, începând cu data de 17 septembrie, în funcţia de preşedinte al Autorităţii Vamale Române (AVR), iar Mihai Savin a fost numit în funcţia de vicepreşedinte, anunţă instituţia.

Anterior, Bălan a fost inspector vamal superior şi inspector antifraudă. El îl înlocuiește pe Marcel Simion Mutescu.

Noul vicepreşedinte, Mihai Savin, are experienţă în procese de transformare instituţională şi optimizare operaţională.

”Noua conducere vizează implementarea unui nou mod de lucru, bazat pe eficienţă, transparenţă şi responsabilitate. Într-un context marcat de provocări majore în domeniul combaterii contrabandei, stopării evaziunii fiscale şi eliminării fluxurilor de bani nefiscalizaţi, această schimbare reprezintă un pas necesar pentru creşterea performanţei şi pentru întărirea capacităţii instituţiei de a răspunde rapid şi efficient”, arată Autoritatea Vamală Română.