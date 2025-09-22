Noi tentative de fraudă prin social media

176438 – 22092025 – DNSC semnalează o nouă tentativă de fraudă propagată prin rețelele de social media, în care victimele primesc mesaje aparent oficiale referitoare la confirmarea drepturilor de proprietate asupra unei pagini gestionate.

În realitate, formularul transmis victimei este un fals care redirecționează datele sensibile referitoare la pagină către atacatori, cu scopul deturnării și folosirii acesteia pentru propagarea unor alte tentative de fraudă în viitor.

Recomandări:

Nu accesați linkuri din mesaje suspecte, în special de la persoane necunoscute.

Dacă aveți dubii privind situația paginii Dvs., intrați direct pe site-ul oficial al rețelei de socializare, nu prin link-ul din mesaj

Nu oferiți niciodată parole, coduri OTP sau alte date de autentificare prin formulare suspecte.

Raportați conținutul suspect către DNSC

Fiți vigilenți, protejați-vă datele și limitați răspândirea tentativelor de fraudă.