Nuclearelectrica a început retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă

176290 – 04092025 – Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a participat, alături de președintele Nicușor Dan, miercuri, 3 septembrie 2025, la ceremonia de inaugurare a lucrărilor civile de construcție din cadrul Proiectului de Retehnologizare a Unității 1 a Centralei Nuclearoelectrica Cernavodă.

Cu această ocazie, ministrul Energiei a declarat că retehnologizarea Unității 1 de la CNE Cernavodă reprezintă o investiție de 3 miliarde de euro și va asigura producția pentru încă 30 de ani de energie electrică în bandă și va asigura viitorul securității energetice a României.

El a mai spus că „România, astăzi, este într-o situaţie extrem de provocatoare atunci când vorbim despre energie, iar una dintre cele mai sigure surse de energie, în bandă, o reprezintă energia nucleară”.

„Suntem una dintre ţările favorizate de faptul că avem unii dintre cei mai bine pregătiţi oameni în această tehnologie, care au peste 30 de ani de experienţă. Mulţi dintre ei au lucrat la pregătirea reactoarelor 1 şi 2 de la Cernavodă, încă din perioada studenţiei, şi îmi face o mare plăcere să ştiu că actualii mei colegi, şi îmi permit să spun aşa, reprezintă poate cea mai importantă resursă pe care o are România în materie de energie nucleară”, a menţionat Ivan.

La ceremonie a fost prezent și ministrul Afacerilor Externe Oana Țoiu, care a salutat progresele unui proiect strategic pentru securitatea energetică a României, crearea de locuri de muncă și susținerea unei dezvoltări economice durabile. Totodată, a subliniat exemplul de cooperare în domeniul nuclear civil cu parteneri de încredere, așa cum sunt Canada, SUA, Coreea de Sud și Italia.

Retehnologizarea Unității 1 va garanta încă 30 de ani de energie curată, sigură și fiabilă, dar și continuarea unei colaborări de peste patru decenii cu Canada în domeniul nuclear. Această cooperare a contribuit la consolidarea României ca un centru de expertiză în energia nucleară.

Procesul de retehnologizare a Unității 1 va consolida capacitatea României de producție energetică, sprijinind furnizarea de energie fiabilă și la prețuri competitive pentru consumatorii interni și, totodată, ambiția țării noastre de a deveni un hub regional, capabil să contribuie la securitatea energetică a vecinilor și a întregii regiuni.

Unitatea 1 CNE Cernavodă a intrat în exploatare comercială în anul 1996 și are o capacitate instalată de 700 MWe. Retehnologizarea Unității 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă este un proiect strategic al Societății Naționale Nuclearelectrica S.A. (SNN), având ca scop prelungirea duratei de viață a reactorului CANDU pentru încă 30 de ani, începând cu anul 2029.

S.N. Nuclearelectrica, liderul de proiect, a atribuit în decembrie 2024 un contract de Inginerie, Procurare și Construcție (EPC) pentru retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă. Consorțiul partener este format din Candu Energy Inc., Canadian Commercial Corporation, Ansaldo Nucleare S.p.A și Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd.

La ceremonia de inaugurare au participat și ambasadorii canadian, sud-coreean și italian.

România are un rol activ și consistent în promovarea energiei nucleare în scopuri pașnice, fiind un susținător ferm al utilizării energiei nucleare pentru producția de electricitate sigură și sustenabilă, în conformitate cu standardele internaționale de neproliferare și securitate nucleară.