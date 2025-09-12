O cifră, un număr, un caz, un destin

176361 – 12092025 – Plenul Parlamentului a aprobat constituirea unei Comisii speciale comune a Camerei Deputaților şi Senatului în domeniul legislației privind prevenirea, combaterea și sancționarea violenței domestice – „România fără violență domestică”.

Comisia este formată din 25 de parlamentari și va funcționa pe o perioadă de 12 luni de la data constituirii, cu posibilitatea prelungirii duratei de funcționare prin hotărâre a Birourilor Permanente reunite.

Atribuțiile Comisiei sunt analizarea cadrului legislativ național, european și internațional relevant în materie de prevenire, combatere și sancționare a violenței domestice, examinarea, modificarea și completarea, după caz, a tuturor propunerilor legislative sau a proiectelor de lege cu incidență asupra cadrului legal privind acest fenomen, organizarea de audieri publice, dezbateri și conferințe, identificarea și promovarea bunelor practici la nivel european și internațional în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice și elaborarea de propuneri legislative pentru modificarea sau completarea legislației.

Președintele noi comisii speciale este deputatul PNL Alina Gorghiu. Potrivit acesteia, vocea victimelor din România și a ONG-urilor a fost auzită în Parlament, iar acest lucru arată că violența domestică nu mai este un subiect marginal în societate, ci este ”o prioritate asumată”.

”Vom asculta victime, vom asculta ONG-uri, vom asculta specialiști și vom găsi soluții atât în educație, în prevenție, cât și în legislație. Mă aștept ca mesajul că statul protejează milioanele de femei și de copii din România să fie foarte clar transmis. Nu va fi județ în care reprezentanții acestei Comisii să nu poposească pentru a prelua situația reală din teren”, a declarat Gorgiu.

În acest context, în data de 11 septembrie 2025, la Casa Vlăsia din Snagov, Consiliul Județean Ilfov a organizat prima dezbatere a Caravanei ”România fără violență”, la care care au participat decidenți din executiv și legislativ, instituții locale și naționale, membri ai societății civile și supraviețuitoare ale violenței domestice, într-un dialog deschis despre soluții concrete de protecție și legislație.

Începutul unei schimbări relevante

Dezbaterea a fost deschisă de Daniela Lupu, asistent social, victimă a violenței domestice, care și-a prezentat propriul caz.

”Mi-aș dori ca această dezbatere să fie începutul unei schimbări relevante în societate”, a afirmat președintele CJ Ilfov Hubert Thuma. Acesta consideră că foarte multor femei le este rușine nu au curaj să ceară sprijin în cazurile de violență domestică.

Președintele CJ Ilfov a dat asigurări că în județ vor fi făcute mai multe campanii de conștientizare, subliniind rolul societății civile pentru promovarea mesajului, pentru că ”în viață, totul pleacă de la educație”. În acest sens, femeile din Ilfov, victimele violenței domestice, pot beneficia de terapie gratuită cu sprijinul Centrului Social de Psihoterapie, iar în licee, în colaborare cu Centrului FILIA, vor fi organizate cursuri pentru combaterea fenomenului.

Avem legi și programe de asistență

Deputatul Alina Gorghiu a vorbit pe larg despre Caravana ”România fără violență domestică”, al cărei obiectiv este reducerea numărului de cazuri de violență domestică. Ideea a pornit de la o discuție cu ministrul de Interne Cătălin Predoiu, și cu președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, legată de faptele de violență din Ilfov. Gorghiu a arătat că punând reflectoarele pe fenomenul violenței domestice ”știm ce avem de făcut”. Chiar dacă autoritățile intervin prompt, din păcate violența rămâne o rană a multor femei din societate. Aceasta a amintit programele prin care, în acest moment, victimele violenței pot fi ajutate: voucherele de 18.500 de lei pentru cheltuieli urgente și sprijinirea femeilor abuzate în găsirea unul loc de muncă prin formare profesională gratuită și prin subvenționarea angajatorului. Nu în ultimul rând, deputatul a vorbit și despre scutirea de la taxa de timbru a victimelor violenței domestice atunci când își caută dreptatea în instanță.

Cicatrici pe generații

Senatorul de Ilfov Nicoleta Pauliuc spus că ”violența domestică nu este o dramă privată, ci o rană socială, o tragedie care lasă cicatrici pe generații întregi”, nu este doar o problemă a Ilfovului, ci a întregii societăți.

Statisticile arată că, în România, 1 din 4 femei a fost victima violenței fizice, iar 1 din 2 femei – victima violenței psihice. Numai în acest an, în Ilfov au fost 1.035 de apeluri la 112 pentru a reclama fapte de violență domestică.

Pauliuc a amintit că violența domestică nu are gen, victime putând fi și bărbații.

Cauză națională

Ministrul de Interne Cătălin Predoiu a subliniat că lupta împotriva violenței trebuie să devină o cauză națională: ”Cred că fiecare dintre noi trebuie să ne angajăm în această bătălie pentru combaterea violenței domestice. Cred că această cauză trebuie să devină o cauză națională. Și asta nu pentru că o spune un ministru, nu pentru că o spune un guvern, Parlamentul ori vreun partid politic. Ci pentru că (…) o spun zecile de mii de victime, într-un mod dramatic, demn, deși în tăcere, câteodată”.

Acesta a evidențiat multiplele cauze ale fenomenului: ”… este o problemă culturală, socială, psihologică, educațională pe care trebuie să o abordăm cu toții dacă vrem ca ea să se oprească, să dispară”.