O nouă magistrală de metrou va fi construită în București, Magistrala 7

176288 – 03092025 – Rețeaua de metrou din capitală se extinde. În prezent în București există cinci magistrale de metrou, iar Magistrala 6 e în construcție spre aeroportul Otopeni. Miercuri, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, a fost semnat protocolul de colaborare interinstituțională privind demararea și implementarea proiectului strategic „Magistrala 7 de metrou – Bragadiru – Voluntari”.

Protocolul a fost semnat de către ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Constantin Șerban, directorul General METROREX, Mariana Miclăuș, primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, președintele Consiliului Județean, Hubert Thuma.

Metrorex anunță că proiectul urmărește extinderea rețelei de metrou către zonele dens populate și insuficient deservite din Municipiul București (secțiunea Alexandriei – Colentina) și Județul Ilfov (secțiunile Bragadiru – Alexandriei și Colentina – Voluntari).

Magistrala 7 va avea o lungime totală de aproximativ 26 km (cale dublă) și un număr de 27 de stații și 2 depouri, va avea traseul SV-NE și va include următoarele zone: Bragadiru; Șos. Alexandriei; Calea Rahovei; Bd. Regina Maria; Piața Unirii; Bd. C. Coposu; Calea Moșilor; Piața Obor; Șos. Colentina ; Voluntari ; Șoseaua de Centură Nord-Est.

Amplasarea stațiilor va fi realizată astfel încât să se asigure stații de corespondență cu rețeaua de metrou existentă și viitoare cât și legături intermodale cu mijloacele de transport de suprafață, transmite Metrorex.

Proiectul are o valoare estimată de 2,47 miliarde euro (fără TVA) conform Strategiei de Dezvoltare a Metroului 2016–2030, urmând ca valoarea exactă să fie stabilită prin Studiul de Fezabilitate.

Anunțul privind extinderea rețelei de metrou cu o nouă magistrală vine la o zi după ce Metrorex a anunțat un protocol de extindere a Magistralei 2 cu două noi stații după Pipera. sursa:hotnews