O nouă ședință ”decisivă” a coaliției de guvernare

176440 – 22092025 – Pentru că este luni, începe o nouă săptămână ”decisivă” pentru Guvernul Bolojan.

Marți, 23 septembrie, ar urma să aibă loc încă o ședință a coaliției de guvernare în care vor fi discutate probleme legate de reforma administrației locale și, pentru prima dată, menținerea plafonării prețurilor la principalele alimente de bază.

Reamintim că primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, în calitate de președinte al Asociației Municipiilor din România, a precizat că nu susține reforma propusă de Ilie Bolojan referitoare la concedierea a 13.000 de persoane din administrația locală și că acest lucru poate să ducă și la căderea Guvernului. PSD, zice Vasilescu, ar vrea o legislație mult mai clară pentru administrația locală, astfel încât eventualele disponibilizări să nu poată fi atacate în Justiție.

De asemenea, PSD, căruia i se alătură și UDMR, dar și unele voci din USR, susține menținerea plafonării prețurilor la alimente, mai ales că populația se confruntă deja cu o inflație ridicată în prag de iarnă, în urma recentelor măsuri de creștere a TVA și a liberalizării prețurilor la energia electrică. UDMR vrea ca măsura plafonării să fie menținută cel puțin încă jumătate de an, până când inflația se va tempera.

În ședința coaliției se va discuta, din nou, și despre împărțirea unor funcții guvernamentale.

Miercuri, Guvernul va da examenul în fața CCR când vor fi analizate obiecțiile de neconstituționalitate formulate de AUR, SOS România și POT în ceea ce privește reformele din Pachetul II de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar excesiv, precum și obiecția formulată de ICCJ cu privire la pensiile de seviciu ale magistrațților.

Premieurl Bolojan spunea recent că dacă aceste măsuri nu vor trece de examenul de constituționalitate, atunci guvernul pe care îl conduce nu mai prezintă legimitate. Declarațiile ulterioare au fost nuanțate și atenuate nu doar de premier, ci și de alți membri ai Executivului