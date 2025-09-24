Oana Țoiu, la evenimentul ministerial A New Vision for Global Leadership

176465 – 24092025 – Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat marți, 23 septembrie 2025, la New York, cu ocazia celei de a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, la evenimentul ministerial A New Vision for Global Leadership, ca membru al panelului dedicat tematicii selecției noului Secretar-General al ONU, alături de miniștrii Danemarcei și Costa Ricăi și reprezentanții societății civile.

Ministrul afacerilor externe a menționat contribuția importantă a României la dezbaterile pe tematica selecției noului Secretar-General în 2026, proces negociat de România și Africa de Sud și andosat de Statele Membre ale ONU la 2 septembrie a.c..

În intervenție, ministrul Oana Țoiu a trecut în revistă principalele inovații procedurale care decurg din rezoluția recent adoptată de Adunarea Generală a ONU și care setează, pentru prima dată, parametrii și etapele clare ale procesului de selecție, cu reflectarea unui rol mai proeminent pentru Adunarea Generală.

Șefa diplomației române a evocat contextul excepțional în care se derulează procesul de selecție a noului Secretar-General al ONU, marcat de aniversarea celor 80 de ani de la înființarea Organizației. A conectat așteptările comunității internaționale cu simbolistica momentului, aspect care va plasa procesul de selecție în prim-planul agendei ONU, pe durata celei de-a 80-a sesiuni. Ministrul Oana Țoiu a mulțumit diplomaților români și sud-africani care au coordonat negocierile pentru această rezoluție.