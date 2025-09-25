Acasă Politic Oana Țoiu la reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe ai Procesului de...

Oana Țoiu la reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe ai Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP)

 176476 – 25092025 – Ministrul afacerilor externe Oana Țoiu a participat, la 24 septembrie 2025, în marja AG ONU, la reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe ai Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP), organizată de Bulgaria în calitate de președinție-în-exercițiu a Procesului și de Consiliul Cooperării Regionale (RCC).

Discuțiile s-au axat pe obiectivele asigurării stabilității și securității regionale și construirea unor strategii corespunzătoare care să conducă la îmbunătățirea rezilienței, coeziunii și creșterii economice în Europa de Sud-Est. Ministrul român de externe a apreciat relevanța acestor discuții informale și aplicate mai ales în contextul geopolitic actual. A reiterat sprijinul pentru politica de extindere a UE atât în Balcanii de Vest, cât și în vecinătatea estică – Republica Moldova și Ucraina – pe baza meritelor proprii în implementarea agendelor de reforme specifice. A evidențiat că realizarea reformelor angajate va ajuta țările candidate, pe de o parte, pentru a face față mai eficient provocărilor actuale, iar pe de alta, pentru a profita de oportunitățile oferite de aderarea la UE. Ministrul de externe român a evidențiat totodată importanța conlucrării cu SUA în Europa de Sud-Est pentru asigurarea stabilității și securității în această regiune.

