Pentru că nu respectă drepturile omului, Israelul rămâne fără acord cu UE

176406 – 18092025 – În urma anunțului făcut de președintele CE von der Leyen în discursul său privind starea Uniunii, Comisia Europeană a prezentat Consiliului propunerea de suspendare a anumitor dispoziții legate de comerț din Acordul de asociere dintre UE și Israel, precum și propunerile de sancțiuni împotriva Hamas, a miniștrilor extremiști și a coloniștilor violenți.

De asemenea, Comisia Europeană suspendă sprijinul bilateral acordat Israelului, cu excepția sprijinului acordat societății civile și Yad Vashem. În mod concret, acest lucru afectează viitoarele alocări anuale între 2025 și 2027, precum și proiectele de cooperare instituțională în curs cu Israelul și proiectele finanțate în cadrul Mecanismului de cooperare regională UE-Israel.

Propunerile urmează unei examinări a respectării de către Israel a articolului 2 din acord, care a constatat că acțiunile întreprinse de guvernul israelian reprezintă o încălcare a elementelor esențiale legate de respectarea drepturilor omului și a principiilor democratice. Acest lucru conferă UE dreptul de a suspenda acordul în mod unilateral.

Mai precis, această încălcare se referă la deteriorarea rapidă a situației umanitare din Gaza în urma intervenției militare a Israelului, a blocadei ajutorului umanitar, a intensificării operațiunilor militare și a deciziei autorităților israeliene de a avansa planul de colonizare în așa-numita zonă E1 din Cisiordania, ceea ce subminează și mai mult soluția bazată pe coexistența a două state.

Suspendarea se referă la principalele dispoziții comerciale ale acordului și, în practică, înseamnă că importurile din Israel își vor pierde accesul preferențial la piața UE. Prin urmare, acestor mărfuri li se vor percepe taxe la nivelul aplicat oricărei alte țări terțe cu care UE nu are un acord de liber schimb.

În urma recentei decizii a Israelului de a introduce o blocadă asupra accesului ajutorului umanitar în Gaza, situația umanitară s-a deteriorat la un nivel fără precedent și nesustenabil, ca urmare a bombardamentelor în curs, a operațiunilor militare, a strămutărilor în masă și a prăbușirii serviciilor de bază.

Înaltul Reprezentant al UE a prezentat Consiliului Afaceri Externe din 23 iunie 2025 o reexaminare care a concluzionat că există indicii că Israelul ar încălca articolul 2 din Acordul euro-mediteraneean, care stabilește respectarea drepturilor omului și a principiilor democratice ca element esențial al acordului respectiv.

Încălcarea articolului 2 constituie o încălcare gravă și semnificativă a acordului respectiv. Uniunea Europeană are dreptul de a răspunde la o astfel de încălcare într-un mod proporțional și în vederea promovării încetării încălcărilor. Având în vedere urgența deosebită a situației, UE poate acționa fără a recurge în prealabil la Consiliul de asociere instituit în temeiul acordului.

În discursul său privind starea Uniunii din 2025 din 10 septembrie 2025, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că Comisia Europeană va propune o suspendare parțială a Acordului de asociere privind aspectele legate de comerț.

Acordul euro-mediteraneean instituie o asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Statul Israel, pe de altă parte.

Articolul 2 din Acordul euro-mediteraneean prevede că „relațiile dintre părți, precum și toate dispozițiile acordului în sine, se bazează pe respectarea drepturilor omului și a principiilor democratice, care ghidează politica lor internă și internațională și constituie un element esențial al prezentului acord”.

UE este cel mai mare partener comercial al Israelului, reprezentând 32 % din comerțul total cu mărfuri al Israelului cu lumea în 2024. Israelul este al 31-lea cel mai mare partener comercial al UE.

Comerțul total cu mărfuri dintre UE și Israel în 2024 s-a ridicat la 42,6 miliarde de euro.