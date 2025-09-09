Percheziții DNA la ELCEN

176329 – 09092025 – Ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, procurorii DNA percheziționează 8 adrese din București și Ilfov. Una dintre adresele percheziționate este sediul central al ELCEN, restul fiind locuințele unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor firme.

Potrivit DNA, este vorba despre cercetări într-o cauză penală care vizează suspiciuni privind săvârșirea unor fapte de corupție, în cursul anului 2025, de către funcționari publici din cadrul unei companii de stat.

Surse media menționează că este vorba despre un dosar de luare și dare de mită în care ar fi vizați directorul general și directorul financiar.

La rândul său, ELCEN confirmă perchezițiile și anunță că pune la dispoziția procurorilor documentele și informațiile solicitate, în deplină cooperare cu anchetatorii, pentru a facilita desfășurarea verificărilor.

Perchezițiile nu afectează continuitatea activității ELCEN și asigurarea producerii energiei electrice și termice pentru consumatorii din București și pentru Sistemul Energetic Național.