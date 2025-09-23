Percheziții într-un dosar de trafic de droguri la Arad

176456 – 23092025 – Astăzi, 23 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Arad împreună cu polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad, efectuează 64 de percheziții domiciliare în județul Arad, într-o cauză privind săvârșirea infracţiunilor de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și efectuare, fără drept, de operațiuni cu substanțe psihoactive, toate în formă continuată.

Din cercetările efectuate a reieșit că, în perioada septembrie 2024 – septembrie 2025 , peste 20 de făptuitori, acționând în baza unor înțelegeri prealabile, au procurat, deținut, depozitat, transportat, intermediat, oferit cu titlu gratuit și vândut, în mod repetat, droguri și substanțe cu efect psihoactiv, în scopul obținerii facile a unor importante sume de bani.

Vor fi sunt puse în executare 65 de mandate de aducere, audierile urmând a se desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Arad.

Acțiunea este realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Brigăzilor de Combaterea Criminalității Organizate Timișoara, Alba Iulia și Oradea, Serviciilor de Combaterea Criminalității Organizate Caraș-Severin și Mehedinți, Inspectoratului de Poliție Județean Arad și jandarmilor din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Arad și Grupării Mobile de Jandarmi ,,Glad Voievod” Timișoara.