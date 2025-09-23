PMB sprijină campania națională pentru eliminarea vehiculelor abandonate

176455 – 23092025 – Primăria Municipiului București se alătură campaniei naționale coordonate de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), care urmărește responsabilizarea proprietarilor de autovehicule și reducerea efectelor negative generate de mașinile abandonate în spațiul public.

Vehiculele abandonate ocupă inutil locurile de parcare, generează costuri suplimentare pentru autorități și pot polua solul și aerul prin scurgeri de substanțe periculoase. Campania promovează atât reutilizarea acestor autovehicule, prin vânzarea către noi proprietari, cât și reciclarea lor prin programele de casare, atunci când nu mai sunt sigure sau funcționale.

De asemenea, MEDAT reamintește că asigurarea obligatorie RCA trebuie menținută valabilă pe întreaga durată de existență a vehiculului, chiar dacă acesta nu este utilizat, pentru a încuraja un comportament responsabil din partea deținătorilor.

Campania face parte din Acțiunea 16 – Îndepărtarea vehiculelor abandonate de pe domeniul public, măsură prevăzută în Jalonul 45 al PNRR, cu termen de implementare în primul trimestru al anului 2026, și susține obiectivele Strategiei naționale privind economia circulară.

Primăria Municipiului București colaborează activ cu autoritățile centrale pentru identificarea, notificarea și eliminarea acestor vehicule, contribuind astfel la un oraș mai curat, mai sigur și mai bine organizat.

Cetățenii sunt încurajați să sprijine această inițiativă prin semnalarea mașinilor abandonate pe domeniul public, pentru a proteja mediul și a reda comunității spațiul urban.