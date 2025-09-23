Poliția de Frontieră și Jandarmeria înregistrează și filmează tot, cu voie, fără să ceară voie

176447 – 23092025 – Senatul, ca for decizional, a adoptat, luni, un proiect legislativ care prevede că acțiunile polițiștilor de frontieră și jandarmilor în spații publice vor putea fi înregistrate cu mijloacele foto-audio-video din dotare fără consimțământul persoanelor vizate.

Legea prevede că baza de date pe care o organizează Poliția de Frontieră în exercitarea atribuțiilor va conține și evidențele informatizate referitoare la date privind cererile de asistență polițienească și informații operative primite sau transmise din partea sau către partenerii de cooperare externi, la documentele care însoțesc transportul de mărfuri, la datele și informațiile privind societăți și organizații, privind persoanele și mijloacele de transport verificate în zona de competență.

Cu privire la persoane, vor fi prelucrate prin sisteme manuale și automate de evidență, mijloace foto-audio-video sau alte mijloace tehnice din dotare pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și datele din documentul de identitate sau pașaport, certificatul de înmatriculare al autovehiculului deținut sau utilizat, privind plăcuțele de înmatriculare ale autovehiculelor deținute/utilizate, privind intrări sau ieșiri în sau din România sau alte state, consemne la frontieră, datele biometrice privind imaginea facială și datele dactiloscopice, imaginea sau vocea, datele privind cazierul judiciar, calitatea deținută în societăți /cod unic de înregistrare, datele bancare, semnătura, telefon, fax, e-mail.

La aceste date vor putea avea acces instituțiile cu atribuții de ordine publică, apărare și securitate națională, precum și cele cu atribuții în eliberarea de vize, pentru exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care sunt învestite, în baza unui document de colaborare/cooperare încheiat de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră cu acestea.

Regulile privind păstrarea, actualizarea și utilizarea bazei de date vor fi stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.

De asemenea, Jandarmeria Română își va organiza o bază de date care conține evidențe informatizate referitoare la date privind persoanele care au fost sancționate contravențional de jandarmi, la persoanele cărora le-au fost întocmite acte de către jandarmi, în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Penală, la persoanele care fac obiectul unor măsuri procesuale dispuse de organele judiciare, la alte evidențe necesare.

Cu privire la persoane, vor fi prelucrate, după caz, prin sisteme manuale și automate de evidență, mijloace foto-audio-video sau alte mijloace tehnice din dotare pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu: a) numele și prenumele, numele anterior, numele de familie la naștere, pseudonimele sau poreclele; b) sexul; c) data și locul nașterii; d) codul numeric personal; e) seria și numărul actului de identitate; f) cetățenia; g) adresa de domiciliu, reședință; h) datele din pașaport, permis de conducere, certificatul de înmatriculare al autovehiculului deținut, utilizat; i) date privind plăcuțele de înmatriculare ale autovehiculelor deținute/utilizate; j) ocupație, profesie și loc de muncă; k) imaginea; l) voce; m) calitatea deținută în societăți /cod unic de înregistrare; n) semnătură; o) semnalmente; p) semne particulare; q) calitatea de suporter al unui club sportiv; r) comportamentul, se menționează în proiect.

Se interzice prelucrarea datelor cu caracter personal conținute în imaginile fotografice ori înregistrările audio și/sau video în alte scopuri decât cele în care au fost colectate.