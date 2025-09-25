Politicienii extremiști și medicii care ”au vândut știința” fac ca epidemia de rujeolă să revină în forță

176468 – 24092025 – Deputatul liberal Mircea Fechet trage un semnal de alarmă cu privire la consecințele grave ale dezinformării în domeniul medical și cere adoptarea urgentă a unui Pact Național pentru Viață, care să garanteze accesul fiecărui copil din România la protecția oferită de vaccinurile validate științific.

Fechet atrage atenția asupra unei realități dramatice care afectează România anului 2025: reapariția focarelor de rujeolă, boală care în ultimii trei an a provocat 30 decese la copiii nevaccinați.

Deputatul acuză dezinformarea sistematică a părinților atât de către politicienii extremiști care discreditează constant autoritatea specialiștilor, cât și de către medicii care ”au vândut știința” și răspândesc pe rețelele sociale opinii nefondate.

„Există o boală care nu apare în dicționarele și manualele de medicină, dar care reprezintă cel mai mare pericol din timpurile noastre, pentru că îi ucide – la propriu – pe cei mai vulnerabili: copiii. Mă refer la epidemia dezinformării medicale, care se răspândește cu viteza unui click pe rețelele sociale, unde numărul de aprecieri valorează pentru unii mai mult decât expertiza unui medic.

De la începutul acestui an, opt copii nevaccinați au murit de rujeolă în România, singura țară europeană în care o boală a copilăriei, pentru care avem remediul din anii ’70, încă provoacă decese în 2025.

Antivaccinismul lasă în urmă și cazuri cutremurătoare de copii care, la ani după ce au luptat singuri cu pojarul, dezvoltă o afecțiune incurabilă a creierului (panencefalita subacută), care îi imobilizează la pat pentru tot restul vieții, în stări vegetative.

Sursa zero a virusului dezinformării medicale din România este cunoscută: sunt, pe de o parte, politicienii care au îmbrăcat haina extremismului și, de mai bine de șase ani, acoperă cu zgomotul asurzitor al teoriilor conspiraționiste vocea specialiștilor. Pe de altă parte, sunt medicii care au vândut știința și cărora le umblă părerile slobode. Îmi amintesc că, în urmă cu doi ani, aceiași iresponsabili au încercat să blocheze proiectul pentru Strategia Națională de Vaccinare și au organizat proteste împotriva vaccinurilor.

Zecile de cazuri de copii sacrificați pe altarul dezinformării sunt o pată pe obrazul României în care părinții sunt bombardați zilnic cu minciuni, sunt speriați cu zvonuri și exagerări, și cad în capcana manipulării. Am citit declarațiile unor părinți care spuneau că e posibil să le pară rău mai târziu că au ales să nu-și vaccineze copiii, însă regretele nu repară ceea ce un vaccin poate să prevină”, a spus deputatul Mircea Fechet, care a menționat că, în condițiile în care România ocupă primul loc în Europa la cazurile de rujeolă, antivaccinismul nu mai poate fi tratat ca o simplă opțiune personală, ci trebuie condamnat ferm, drept ceea ce este: ”o ideologie periculoasă” cu efecte directe asupra sănătății publice.

„Vaccinul antirujeolic a salvat peste 60 milioane de vieți în întreaga lume, între anii 2000 și 2023. În România, numai în acest an au fost raportate peste 7.800 cazuri noi de rujeolă, însă acoperirea vaccinală este sub 80% și vedem ce se întâmplă atunci când se clatină încrederea în autoritatea medicală, iar părinții sunt îndemnați să renunțe la responsabilitate: suntem pe primul loc în Europa la cazurile de rujeolă. O boală pe care doctorii o credeau dispărută revine în forță și face ravagii în familiile celor care cred în teorii fără fundament științific. Avem nevoie de un Pact Național pentru Viață. Un pact care să treacă dincolo de politică, de populism și propagandă zornăitoare”

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), pentru a opri transmiterea rujeolei și a asigura imunitatea colectivă, este necesară o acoperire vaccinală de cel puțin 95% pentru fiecare dintre cele două doze de vaccin cu componentă rujeolică.

În România, acoperirea vaccinală este sub acest prag critic, cu aproximativ 78% dintre copiii între 9 și 11 luni care au primit prima doză de vaccin ROR (rujeolă-oreion-rubeolă) și doar 62% care au primit și a doua doză. În unele județe, acoperirea este și mai scăzută, sub 50%, ceea ce a condus și la epidemii agresive de rujeolă (decembrie 2023) și numeroase decese în rândul copiilor nevaccinați.