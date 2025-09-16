Pompierii români pre-poziționați în Grecia și-au încheiat misiunea

176387 – 16092025 – În ultimele două săptămâni, a treia serie a modulului național, formată din 40 de pompieri și nouă mijloace tehnice (două autospeciale de stingere a incendiilor de pădure cu capacitatea de 3.000 litri, o autospecială de 4.000 litri, una de capacitate mare de 10.000 litri, o cisternă de 30.000 litri, o autospecială pentru intervenții rapide de 200 litri, o autospecială de comunicații radio pe unde scurte, un microbuz și un camion cu container), a sprijinit autoritățile locale în lupta cu incendiile de vegetație. Salvatorii români au făcut echipă cu cei eleni, iar această experiență a contribuit la întărirea capacităților de reacție și pregătire pentru situații de urgență similare.

În perioada 1 august – 15 septembrie 2025, Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, a participat, în Grecia, cu un modul național specializat în stingerea incendiilor de pădure la programul de pre-poziționare organizat de Direcția Generală pentru Protecție Civilă Europeană și Operațiuni de Ajutor Umanitar (DG ECHO). Scopul acestui demers a fost de a sprijini autorităților elene în consolidarea capacității de răspuns și gestionare a riscului generat de incendiile de pădure.

În toată această perioadă, activitatea colegilor noștri a inclus patrularea în zonele de risc, desfășurarea de sesiuni de pregătire comună cu pompierii eleni și participarea la intervenții operative pentru lichidarea incendiilor.

Modulul național specializat în stingerea incendiilor de pădure a fost activat și operaționalizat pentru a îndeplini misiuni de monitorizare și lichidare a focarelor din Grecia, în zonele anume desemnate și sub coordonarea omologilor eleni.

Programul de asistenţă este finanțat de Uniunea Europeană și a fost prevăzut ca măsură de sprijin pentru comunitățile elene, după incendiile devastatoare înregistrate în cursul anilor trecuți.