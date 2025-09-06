Pregătiri pentru începerea noului an școlar 2025–2026

176306 – 05092025 – Primăria Municipiului București se pregătește pentru începutul anului școlar 2025–2026 și a luat mai multe măsuri pentru siguranța elevilor și pentru fluidizarea traficului rutier. Administrația Străzilor a modernizat zonele din jurul școlilor, iar polițiștii din cadrul Poliției Locale a Municipiului București (PLMB), împreună cu Brigada Rutieră și polițiile locale de sector, vor gestiona traficul și vor menține ordinea publică. În același timp, peste o mie de medici și asistenți vor fi prezenți în cabinetele școlare. Pentru a sprijini părinții și elevii, Primarul General a dispus decalarea programului angajaților Primăriei.

Măsuri ale Poliției Locale pentru prevenirea blocajelor rutiere

Poliția Locală aplică Planul Integrat de Fluidizare a Traficului și acționează direct pentru a preveni blocajele și incidentele:

Previne opririle și staționările neregulamentare pe banda 1 de circulație a inelului principal (șoseaua Mihai Bravu – șoseaua Ștefan cel Mare);

împiedică opririle și staționările neregulamentare pe banda 1 de pe Bd. Ferdinand I și Bd. Pache Protopopescu;

reorganizează parcările de pe Bd. Chișinău, astfel încât traficul să se desfășoare pe două benzi;

suspendă temporar parcările publice și interzice opririle în zonele unde se desfășoară lucrări de amploare (de exemplu, pe Bd. Ion Mihalache, între Piața Victoriei și Bd. Banu Manta), creând astfel o bandă suplimentară pentru fluidizarea traficului;

verifică semnalizarea rutieră, atât verticală, cât și orizontală;

desfășoară acțiuni pentru a preveni pătrunderea vehiculelor pe benzile dedicate transportului public (Bd. Unirii, Șos. Aviatorilor, Bd. Magheru).

În celelalte intersecții aglomerate, polițiile locale de sector și Brigada Rutieră gestionează traficul conform aceluiași plan integrat.

Începând cu 8 septembrie, polițiștii locali din cadrul PLMB vor asigura, conform Planului pentru Siguranța Elevilor, menținerea ordinii publice și fluidizarea traficului rutier în jurul a cinci unități de învățământ. Totodată, vor asigura fluența traficului rutier în intersecțiile șos. Chitilei cu Bd. Bucureștii Noi, șos. Mihai Bravu cu șos. Iancului, șos. Mihai Bravu cu Bd. Ferdinand I și șos. Ștefan cel Mare cu str. Lizeanu.

Lucrări ale Administrației Străzilor în jurul școlilor

Administrația Străzilor a realizat mai multe intervenții în apropierea unităților de învățământ: a înlocuit indicatoarele rutiere și limitatoarele de viteză, a instalat stâlpișori pe trotuare, a verificat semafoarele și a montat garduri de protecție la Școala „George Călinescu”, Colegiul Național „Iulia Hașdeu” și Colegiul Național „Victor Babeș”.

De asemenea, au fost marcate zeci de treceri de pietoni în zonele unităților de învățământ, printre care: Liceul „Ion Barbu”, Colegiul Național „Grigore Moisil”, Liceul Teoretic „Marin Preda”, Școala nr. 163, Școala „Regina Maria”, Grădinița 54 și Liceul Tehnologic „Mircea Vulcănescu”.

Peste o mie de medici și asistenți în cabinetele școlare

Din 8 septembrie, Direcția de Medicină Școlară a ASSMB asigură prezența zilnică a peste 1.000 de medici și asistenți în școli, grădinițe și universități din Capitală.

Rețeaua cuprinde 161 de cabinete stomatologice (148 în școli și grădinițe, 13 în universități) și 519 cabinete de medicină generală (509 în școli și 10 în universități).

Elevii beneficiază de:

asistență medicală zilnică;

campanii de educație pentru sănătate și programe de prevenție;

monitorizarea stării de sănătate și intervenții rapide;

consultații și tratamente stomatologice gratuite.

În plus, două programe noi sprijină sănătatea copiilor:

SMILE-2 : aparate ortodontice gratuite pentru elevii cu vârste între 12 și 17 ani;

: aparate ortodontice gratuite pentru elevii cu vârste între 12 și 17 ani; FOCUS VDR: sprijin financiar de 500 lei pentru ochelari de vedere pentru copii cu vârste între 0 și 17 ani.

Program decalat la Primăria Municipiului București

Pentru a sprijini părinții și pentru a fluidiza traficul, Primarul General, Stelian Bujduveanu, a dispus decalarea programului angajaților Primăriei Municipiului București. Astfel, părinții vor avea timp să își ducă copiii la școală și să ajungă la serviciu. PMB este prima instituție care aplică această măsură.