Președintele Dan propune înființarea Comandamentului Nodului Logistic

176405 – 18092025 – Conducerea Parlamentului a analizat două scrisori transmise de preşedintele Nicuşor Dan privind cooperarea militară şi securitatea naţională, prin care se propune înființarea pe teritoriul național a Comandamentului Nodului Logistic – România ca parte componentă a Comandamentului misiunii NATO de asistență de securitate și instruire pentru Ucraina, informează Romania-actualitati.ro

Într-o scrisoare către Parlament, președintele României menționează că participarea Armatei României la misiunea NATO a fost aprobată începând de anul trecut, prin punerea la dispoziție a infrastructurii și echipamentelor necesare pentru găzduirea și operarea pe teritoriul național a acestei facilități logistice.

Conducerea Parlamentului a decis trimiterea documentului la Comisia de specialitate pentru raport și urmează să fie analizată într-o ședință a plenului reunit.

Într-o altă scrisoare, președintele Nicușor Dan informează Parlamentul că a aprobat prepoziționarea pe teritoriul național a unor aeronave de realimentare în aer a unui contingent al Statelor Unite și mijloace de protecție a forței și a unor aeronave care execută misiuni de informații, supraveghere și recunoaștere la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.