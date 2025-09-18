Acasă Politic Președintele Dan propune înființarea Comandamentului Nodului Logistic

Președintele Dan propune înființarea Comandamentului Nodului Logistic

De
A.R.
-
Nicusor dan1

176405 – 18092025 – Conducerea Parlamentului a analizat două scrisori transmise de preşedintele Nicuşor Dan privind cooperarea militară şi securitatea naţională, prin care se propune înființarea pe teritoriul național a Comandamentului Nodului Logistic – România ca parte componentă a Comandamentului misiunii NATO de asistență de securitate și instruire pentru Ucraina, informează Romania-actualitati.ro

Într-o scrisoare către Parlament, președintele României menționează că participarea Armatei României la misiunea NATO a fost aprobată începând de anul trecut, prin punerea la dispoziție a infrastructurii și echipamentelor necesare pentru găzduirea și operarea pe teritoriul național a acestei facilități logistice.

Conducerea Parlamentului a decis trimiterea documentului la Comisia de specialitate pentru raport și urmează să fie analizată într-o ședință a plenului reunit.

Într-o altă scrisoare, președintele Nicușor Dan informează Parlamentul că a aprobat prepoziționarea pe teritoriul național a unor aeronave de realimentare în aer a unui contingent al Statelor Unite și mijloace de protecție a forței și a unor aeronave care execută misiuni de informații, supraveghere și recunoaștere la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

ARTICOLE SIMILAREDE ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.