Președintele Nicușor Dan încearcă să-i împace pe toți

 176462 – 24092025 –  La întâlnirea liderilor coaliției de guvernare de la Cotroceni, ministrul Finanțelor a prezentat execuția bugetară, în perspectiva rectificării care va avea loc până la finele acestei luni. ”Indicatorii economici arată o evoluție pozitivă, ceea ce permite continuarea programului de guvernare fără a pune în pericol echilibrele macroeconomice”, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.

Președintele României a reafirmat sprijinul instituției prezidențiale pentru reformele esențiale în toate domeniile sociale, asumate de actuala majoritate parlamentară.

Coaliția de guvernare își va continua activitatea în formula actuală, cu obiectivul clar de a implementa măsurile prevăzute în programul de guvernare pentru care a primit încrederea Parlamentului.

 

