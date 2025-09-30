Președintele Nicușor Dan – la Copenhaga

176514 – 30092025 – Președintele României, Nicușor Dan, va participa în zilele de 1 și 2 octombrie 2025, la Copenhaga (Danemarca), la reuniunea informală a Consiliului European și respectiv la cea de-a șaptea reuniune a Comunității Politice Europene.

Pe agenda acestor reuniuni figurează conflictul din Ucraina și asigurarea securității europene.

În cadrul reuniunii Comunității Politice Europene, Președintele României va participa la masa rotundă privind situația de securitate din Europa și aspectele legate de reziliență.

De asemenea, în marja acestor reuniuni, Președintele Nicușor Dan va avea o serie de întrevederi bilaterale.