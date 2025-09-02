Președintele PPE a vorbit la București despre ”Scutul de Est” al Europei

176271 – 02092025 – La ședința săptămânală a Biroului Executiv al PNL a participat, ca invitat, Manfred Weber, președintele Partidului Popular European.

Potrivit PNL, discuțiile s-au axat pe două direcții importante. Pe de o parte, la nivel european, obiectivul comun este consolidarea unei Europe puternice și sigure, în special pe flancul de est, unde România are un rol esențial. Pe de altă parte, pe plan intern, sprijinul PPE contează în dialogul cu Comisia Europeană pentru a găsi soluții la problema deficitului și pentru a asigura derularea investițiilor din PNRR.

Manfred Weber a subliniat că stabilitatea, creșterea economică și securitatea sunt pilonii pe care trebuie construit viitorul Europei. El a vorbit despre necesitatea unui „Scut de Est” care să protejeze întreaga Uniune Europeană, o responsabilitate comună a tuturor statelor membre.

Tot luni, președintele PPE a fost primit la Guver, de Ilie Bolojan, de data aceasta în calitate de prim-ministru. Discuțiile s-au concentrat pe teme europene majore, dar și pe aspecte ce țin de prioritățile interne ale țării noastre. La întrevederea de la Palatul Victoria au mai participat șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și europarlamentarul Siegfried Mureșan.

Mesajele publice ale lui Weber și Bolojan au fost similare cu cele de la ședința PNL.

Manfred Weber a fost primit și la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan, singurul mesaj public fiind cel al președintelui PPE, care a mulțumit pentru întrevedere.

După întâlnirea cu liderul PPE, președintele Nicușor Dan a plecat la Constanța, unde s-a întâlnit xu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.