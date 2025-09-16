Acasă Politic Procurorul general și șeful DNA își vor termina mandatele

 176385 – 16092025 – Președintele României, Nicușor Dan, a reamintit aseară, într-un interviu acordat Antena 3 CNN, că este nemulțumit de activitatea procurorului general al României și de cea a șefului DNA. Cei doi își vor încheia mandatele în luna martie a anului viitor, acestea urmând să nu fie reînnoite.

”dacă vorbim de DNA, vedem zone de mare corupție care nu sunt atacate – zona imobiliară, care nu e cea mai importantă, zona de evaziune fiscală sau zona de defrișări. Pe zona DNA, evaluarea este mai simplă, e o zonă de mare corupție care nu a fost deranjată”, a spus președintele.

În ceea ce privește activitatea Parchetului General, lucrurile sunt mai complicate. Sunt 2.500 de procurori și 2 milioane de plângeri penale pe an. La acestea se adaugă și cauzele civile. În opinia președintelui, procurorul general ar trebui să vină cu o viziune unitară, astfel încât cauzele ”repetitive” să fie tratate uniform pentru a câștiga timp, iar cele care sunt reprezentative pentru o categorie de infracțiuni să aibă alocate resurse importante.

Președintele a precizat că este nemulțumit și de activitatea Inspecției Judiciare, care ar trebui să funcționeze ca un corp de control al activității din Justiție.

Pornind de la ”dosarul ICA” președintelui i s-a cerut să-și expună punctul de vedere cu privire la imixtiunea politicului în Justiție. Nicușor Dan a spus că trebuie restabilită încrederea în sistemul de Justiție, încrederea sistemului de Justiție în el însuși și de aici va decurge încrederea oamenilor în Justiție.

 

