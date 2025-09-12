Programul Rabla auto 2025, să nu zicem că nu e

176355 – 12092025 – După creșterea prețului la autoturisme din cauza cursului valutar leu/euro și a majorării TVA la 1 august, Guvernul a aprobat, în sfârșit, la propunera Ministerului Mediului, Programu Rabla pentru auto pentru persoanele fizice. Față de editiile anterioare, suma alocată în acest an este modestă – 200 milioane de lei – comparativ cu 1,3 miliarde de lei, de exemplu, anul trecut

De altfel, prim-ministrul Ilie Bolojan, a declarat în mai multe rânduri că acești bani au ajutat inclusiv firmele străine, în detrimentul producătorilor auto români, aspect care i s-a părut nefiresc.

Procesul de înscriere a rămas acelaşi, la fel şi valoarea voucherelor, cu excepţia maşinilor electrice, unde valoarea tichetului a scăzut substanțial, de 37.000 de lei la 18.500 de lei. România a fost una dintre țările care ofereau cele mai mari stimulente pentru achiziția de mașini electrice. În timp ce alte state europene ofereau vouchere de 3.000 de euro, în medie, la noi depășeau cu mult această sumă.

Voucherele pentru masinile cu motor termic, hibride sau plug-in hybrid raman la nivelul de anul trecut.

Pentru autoritățile locale și persoanele juridice, Programul Rabla rămâne suspendat.