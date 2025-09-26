Protocol ANAF – ANRE

176483 – 26092025 – ANRE și ANAF au încheiat, pentru doi ani, un Protocol de colaborare care stabilește cadrul de cooperare bilaterală și schimb de informații privind operatorii economici care desfășoară activitate în sectoarele energiei electrice, energiei termice, gazelor naturale și hidrogenului.

Protocolul are ca scop îmbunătățirea supravegherii și monitorizării funcționării piețelor de energie și asigurarea respectării, de către operatorii economici, a obligațiilor din legislația națională (primară și secundară) și a normelor Uniunii Europene. Părțile vor identifica și trata situațiile de nerespectare a legislației în domeniile lor de competență și vor sprijini activitățile de investigație și control. Solicitările de informații vor cuprinde obiectul, scopul, justificarea, termenul și modalitatea de transmitere.

Cooperarea include, fără a se limita la schimburi de informații, documente și date relevante pentru activitățile A.N.R.E. și A.N.A.F., cu respectarea principiului confidențialității, constituirea de echipe comune de specialiști, atunci când este necesar, pentru atingerea obiectivelor Protocolului, transmiterea către A.N.A.F. a datelor privind autorizațiile și licențele emise de A.N.R.E.