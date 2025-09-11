PSD încearcă să dreagă busuiocul. Propune eliminarea CASS pentru mamele în concediu pentru creșterea copilului

176343 – 11092025 – După ce a fost de acord cu măsura guvernamentală privind introducerea CASS pentru mamele aflate în concediu pentru creșterea copilului, PSD vine în Parlament cu o inițiativă legislativă privind eliminarea acestei măsuri.

Astfel, deputatul Virgil-Alin Chirilă cere tuturor parlamentarilor să fie de acord cu această inițiativă

”Declinul demografic este o vulnerabilitate națională, iar populația României scade în fiecare an cu 100.000 de cetățeni! Decizia premierului Bolojan de a impune CASS pe indemnizația de creștere a copilului era contrară interesului nostru național. Dacă nu susținem acum natalitatea nu vom mai avea forță de muncă pentru economia națională, iar sistemul de pensii va intra în colaps”, a declarat Alin Chirilă.

Impactul scutirii mamelor de CASS este de ”400 de milioane anual”. Adică de peste 10 ori mai puțin decât pierderile pe care le va suferi bugetul ca urmare a scăderii numărului de contribuabili în urma scăderii populației. Măsura este perfect justificată, iar statul ar trebui să vină cu măsuri suplimentare pentru susținerea natalității.

Vreau să fac un apel la toți colegii deputați și senatori de la celelalte partide să voteze această lege, pentru că, știu bine, cu toții, că această corecție la Pachetul 1 asumat de premierul Bolojan este justă și necesară. Dacă nu vom lua măsuri, iar numărul de contribuabili va scădea în ritm accelerat, atunci nu vom mai avea un sistem public de pensii”, a subliniat.