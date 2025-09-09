PSD vrea să reintroduca anumite scutiri de taxe, dar Bolojan nici nu vrea să audă

PSD vrea să reintroduca anumite scutiri de taxe, dar Bolojan nici nu...

176327 – 09092025 – Ilie Bolojan, despre propunerea PSD de eliminare a CASS pentru unele categorii: „Sună bine, dar creezi precedente”. Ce spune despre concediile de maternitate

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, într-un interviu pentru TVR, că este rezervat, de principiu, față de instituirea unor excepții la plata asigurărilor de sănătate pentru anumite categorii, așa cum a anunțat, luni, PSD.

Social-democrații au anunțat că vor depune mai multe proiecte de lege pentru a scuti de la plata contribuției la sănătate mamele aflate în concediu de creștere a copilului, veteranii de război, deținuții politic și călugării, deși aceste scutiri au fost eliminate în Pachetul 1 de măsuri de echilibrare bugetară.

Bolojan nu vrea să mențină scutirile

„Nu am văzut propunerile. În fiecare discuție, vin propuneri din Parlament sau de la partide, dar nu toate pot fi puse în practică (…) Un răspuns de principiu: dacă vrem să ne însănătoșim ca țară trebuie să facem ordine în finanțele publice, asta înseamnă și eliminarea cât mai multor scutiri și excepții”, a declarat Ilie Bolojan, afirmând că, până la Pachetul 1, 6,3 milioane de români plăteau CASS pentru 16,5 milioane.

„Discuțiile sună bine dintr-o perspectivă, dar creezi precedente pentru alte excepții în alte zone fiscale. Nu există un perpetuum mobile economic, țara asta nu poate cheltui mai mulți bani decât colectează de la oamenii care muncesc. Prefer să le spun românilor ce este corect din punct de vedere bugetar și economic”, a spus primul-ministru.

Referindu-se la concediul de creștere a copilului, Bolojan a dat exemplul Germaniei în care durata este de un an, nu de doi ani, iar indemnizația este de 65%, nu de 85% din ultimul venit.

„Trebuie să vedem care este capacitatea noastră de a susține anumite proiecte. La fiecare 3 lei cheltuiți pentru funcționare, un leu este luat cu împrumut. Sunt foarte rezervat să cheltui niște bani pe care nu-i am”, a precizat Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a anunțat luni, alături de senatul Victoria Stoiciu și deputatul Marius Budăi, că social-democrații vor depune trei proiecte „reparatorii pentru anumite excese care au fost parte din pachetul 1”.

Este vorba despre proiecte legislative care să scutească de la plata CASS mamele aflate în concediu de creștere a copilului, deținuții politic, veteranii și văduvele de război, personalul monahal și scutirea de la plata impozitului pentru persoanele cu dizabilități grave.

„Sunt lucruri pe care le-am spus şi când a fost adoptat Pachetul 1 de măsuri, de asemenea le-am spus şi le-am susţinut, aceste lucruri, în coaliţie pentru a fi corectate acum, când vorbim de pachetul 2”, a declarat Sorin Grindeanu.

Primul proiect de lege vizează scutirea de la plata contribuției la sănătate pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului și va avea un impact de 80 de milioane de euro pe an, potrivit calculelor făcute de PSD.

Al doilea proiect depus de PSD prevede scutirea de la plata CASS pentru veteranii de război, invalizi, deținuți politic și personalul monahal. Impactul bugetar al proiectului este de 25 de milioane de euro pe an.

Al treilea proiect va introduce plata CASS pentru refugiații ucraineni care primesc ajutoare de la stat.