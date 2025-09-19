Putere prin unitate

176413 – 19092025 – Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, au vizitat joi, 18 septembrie, Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” din Câmpia Turzii, o capabilitate esențială pentru siguranța spațiului aerian și pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul NATO.

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a evidențiat nivelul ridicat de pregătire a militarilor Bazei 71 Aeriene care, prin misiunile îndeplinite, confirmă capacitatea României de a acționa integrat alături de aliați și de a asigura securitatea spațiului aerian național.