Rămâne cum am stabilit!

176463 – 24092025 – După întâlnirea de la Cotroceni, în care președintele Nicușor Dan le-a cerut liderilor partidelor din coaliția de guvernare o mai bună înțelegere, reprezentanții PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale s-au întâlnit din nou la Palatul Victoria, pentru a relua subiectele sensibile care nu au dus până acum la nicio înțelegere concretă în cadrul coaliției. Fără a ține cont de recomandarea președintelui, discuțiile, care au durat mai bine de cinci ore, s-a reaprins. Potrivit unor surse politice, dacă pentru reforma administrației locale nu s-a ajuns încă la o înțelegere, premierul Ilie Bolojan a cedat în fața PSD și UDMR și a unei părți din USR în problema prelungirii plafonării adaosului comercial pentru principalele alimente. Măsura va fi prelungită pentru următoarele 6 luni, când se așteaptă ca rata inflației anuale să se tempereze.

Reprezentanții USR ar fi vrut să se discute și despre o reformă administrativ-teritorială, însă reprezentanți PNL le-au reamintit că măsurile acesteia nu pot intra în vigoare mai devreme de ciclul electoral din 2028.

Potrivit acelorași surse s-a mai discutat despre împărțirea funcțiilor administrative, în special a celor de subprefect și șef de agenție.

S-a discutat și despre susținerea ministrului Mediului la moțiunea simplă depusă în Parlament de AUR în ceea ce privește continuarea lucrărilor la hidrocentralele începute înainte de anii ¢90. Mai mulți parlamentari PSD au declarat că vor susține moțiunea AUR și, din acest motiv, discuțiile au fost aprinse.

Prim-ministrul a cerut din nou solidaritate pentru ca reformele statului să poată fi atinse. Nu în ultimul rând, premierul a spus că anul acesta se va încheia cu un deficit bugetar de 8,4% din PIB, cheltuielile statului rămânând ridicate și că acest aspect va face obiectul unei discuții cu reprezentanții Comisiei Europene, astfel încât fondurile europene să nu fie blocate. România se angajase să încheie anul cu un ambițios deficit bugetar de 7% din PIB. Conform angajamentelor cu UE, România trebuie să reducă deficitul bugetar la 3% din PIB până în 2030.