Rămași fără bani, salariații de la ONRC s-au dus să se plângă la ministru

Rămași fără bani, salariații de la ONRC s-au dus să se plângă...

176324 – 09092025 – Ministrul Justiției, Radu Marinescu, s-a întâlnit luni, 8 septembrie, la sediul instituției, cu reprezentanții Sindicatului Angajaților din Oficiul Național al Registrului Comerțului, care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că personalul instituției ar urma să primească doar 83% din cuantumul drepturilor salariale aferente lunii august 2025.

Până la finalizarea întâlnirii cu reprezentanții sindicatului, ministrul Radu Marinescu a primit asigurări din partea Ministerului Finanțelor cu privire la deblocarea fondurilor necesare pentru plata drepturilor salariale cuvenite, astfel că, în acest moment, nu mai există nicio problemă în ceea ce privește acordarea integrală a drepturilor salariale.

În data de 3 septembrie, ministrul a mai discutat cu conducerea Oficiului Național al Registrului Comerțului și sindicatul angajaților instituției despre eficientizarea activității Oficiului și îmbunătățirea condițiilor de lucru.