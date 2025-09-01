Reașezări economice pe tabla de șah a geopoliticii

176262 – 01092025 – Liderul chinez Xi Jinping și prim-ministrul indian Narendra Modi s-au angajat duminică să discute despre divergențele privind frontiera și să consolideze cooperarea în cadrul întâlnirii lor istorice dinaintea deschiderii unui summit regional la Tianjin.

Vizita în China este prima vizită a lui Modi de când relațiile dintre cele două țări s-au deteriorat după ce soldații chinezi și indieni s-au angajat în ciocniri mortale la frontieră în 2020. Prim-ministrul indian se află în vizită în cadrul calității de membru Organizației de Cooperare de la Shanghai, un grup politic, economic și de securitate regional fondat de China.

În discursul de deschidere, Modi a declarat că relațiile cu China s-au redresat și că în prezent, la frontiere, situația e pașnică.

Xi a declarat că speră că întâlnirea de la Tianjin „va promova dezvoltarea susținută, sănătoasă și stabilă a relațiilor bilaterale”, potrivit postului de televiziune de stat CCTV.

Xi: Problemele de frontieră nu ar trebui să definească relațiile

Cele două părți „nu ar trebui să permită ca problema frontierei să definească relația generală China-India”, a declarat Xi, adăugând că dezvoltarea economică a ambelor țări ar trebui să fie principalul obiectiv.

„Atât timp cât își mențin angajamentul față de obiectivul general de a fi parteneri, nu rivali, și de a oferi oportunități de dezvoltare, nu amenințări, relațiile China-India vor prospera și vor avansa constant”, a declarat Xi.

La începutul lunii august, diplomatul chinez Wang Yi a vizitat New Delhi, când cele două părți și-au anunțat apropierea. Ambele guverne s-au angajat să reia discuțiile la frontieră, eliberarea vizelor și a zborurilor directe.

Vizita lui Wang a coincis cu decizia președintelui american Donald Trump de a impune tarife vamale de 50% Indiei pentru achiziționarea de petrol rusesc, însă procesul de refacere a legăturilor dintre Delhi și Beijing era în lucru de luni de zile.

Anul acesta s-a înregistrat o creștere a vizitelor oficiale între China și India, precum și discuții privind eliminarea unor restricții privind călătoriile și comerțul transfrontalier. În luna iunie, Beijingul a deschis locurile sacre din Tibet pentru pelerinii indieni.

Pe fondul tarifelor americane abrupte impuse de SUA asupra unei game de produse indiene, care au intrat în vigoare pe 27 august, și al amenințării cu o lovitură serioasă pentru comerțul extern al Indiei, India caută noi parteneri și piețe și depune eforturi pentru a-i consolida pe cei existenți.