Reguli unitare pentru accesarea fondurilor UE

176348 – 11092025 – Parlamentul European a adoptat, la propunerea eurodeputatului Dan Motreanu, o serie de amendamente pentru simplificarea accesului la fondurile europene.

Printre acestea se numără aplicarea unui set unic de reguli pentru accesarea fondurilor europene. În prezent, fiecare fond UE are propriile reguli, regulamente și ghiduri, ceea ce complică accesul și gestionarea fondurilor. Prin introducerea unui cadru unic de reguli, beneficiarii și autoritățile de management au de urmat principii, criterii și proceduri armonizate, indiferent de fond.

De asemenea, s-a acceptat aplicarea auditului unic în ceea ce privește implementarea, monitorizarea și controlul. Dacă o autoritate națională sau europeană a efectuat deja un audit conform standardelor stabilite, celelalte instituții ar trebui să recunoască rezultatele acelui audit, fără a mai repeta integral verificările. Auditul unic va duce la reducerea poverii administrative pentru beneficiari (companii, autorități publice, ONG-uri), care altfel riscă să fie verificați de mai multe ori pentru aceleași cheltuieli.

Totodată, am propus crearea unei platforme europene unice, conectată cu platformele naționale, care să ofere tuturor beneficiarilor acces rapid la diferitele fonduri europene, relevante pentru sectorul în care activează.

Amendamentele vor intra în vigoare după 2028. Totodată, statele pot face propriile simplificări la nivel național, astfel încât cei care încerca vor acceseze fonduri UE să nu se mai confrunte cu atâtea obstacole administrative.