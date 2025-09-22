RePatriot, conferință la Paris pentru conectarea diasporei și România

176435 – 22092025 – La reședința La Grande Maison din Bures-sur-Yvette din Paris a avut loc în data de 18 septembrie 2025 Conferința RePatriot Paris, care a reunit peste 70 de antreprenori și profesioniști români și francezi.

De la inovația franceză la antreprenoriatul românesc

Evenimentul a urmat participării delegației Romanian Business Leaders (RBL) la France Digital Day (FDDay), unde antreprenorii români s-au conectat la hub-urile majore de inovație și tehnologie europeană. La Paris, acest spirit s-a transformat într-o chemare antreprenorială de conectare a românilor cu țara și de scalare a companiilor românești pe piețele internaționale, cu sprijinul diasporei.

Intervenții inspiraționale românești în capitala Franței

Evenimentul a fost moderat de Marius Bostan, coordonatorul Repatriot care a intermediat o serie de dialoguri îmtre oamenii de afaceri. Aceștia au împărtășit experiențe de business din România și din diaspora, au prezentat strategii de creștere și internaționalizare, oportunități de startare și achiziții de afaceri în România și au subliniat rolul românilor din afara granițelor ca adevărați ambasadori ai turismului românesc.

Marius Bostan: ”Conectarea românească la FDDay nu este doar o prezență într-un mare hub european al inovației, ci dovada că energia și creativitatea românilor pot pulsa în ritmul marilor idei ale lumii, construind punți de reziliență și speranță pentru o Românie mai puternică și mai hi-tech. Ajunși la Paris am lucrat să refacem țesătura de încredere dintre românii de acasă și cei de peste hotare. Cred cu tărie că experiența și energia diasporei pot fi forța care ajută România să se ridice, să își deschidă companiile spre lume și să își facă turismul cunoscut prin adevărații săi ambasadori – românii de pretutindeni”.

Evenimentul a beneficiat de prezența unor oficiali de marcă precum Jean-François Vigier, primarul localității Bures-sur-Yvette și vicepreședinte al Asociației Primarilor din Franța (AMF), care a elogiat contribuția românilor la comunitățile locale și a subliniat rolul lor constructiv în societatea franceză, Ecaterina Constantinescu, Consul General al României în Franța și Gabriela Goran, atașat economic la Ambasada României la Paris.

Un prolog pentru Summitul RePatriot București

Conferința de la Paris a fost organizată ca predeschidere a Summitului RePatriot, care va avea loc între 2–5 octombrie 2025, la București. Sute de antreprenori și lideri români din întreaga lume se vor reuni pentru a consolida parteneriate, a genera noi investiții și a reconstrui încrederea dintre România și diaspora.