176268 – 01092025 – Romfilatelia introduce în circulație marți, 2 septembrie a.c. emisiunea de mărci poștale Rezervația Biosferei Delta Dunării, dedicată „celui mai tânăr pământ românesc” – Delta Dunării, care este în continuă schimbare, având o valoare ecologică, științifică și turistică deosebită. Emisiunea este formată din patru mărci poștale și un plic „prima zi”.

Delta Dunării este un adevărat sanctuar al biodiversității europene, adăpostind peste 5.000 de specii de floră și faună. Cu o vechime estimată la peste 12.000 de ani, aceasta continuă să se extindă, fiind cunoscută pentru cea mai întinsă zonă de stufăriș din Europa, pentru pădurea subtropicală Letea – cea mai nordică de acest fel – dar și pentru prezența morunului, cel mai mare pește de apă dulce din lume.

În 1990, Delta a fost inclusă în programul „Omul și Biosfera” (MAB), iar un an mai târziu, în 1991, a fost desemnată sit Ramsar – zonă umedă de importanță internațională – și inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO. Totodată, face parte din rețeaua ecologică europeană Natura 2000.

România este singura țară din lume care deține aproape integral o deltă declarată rezervație a biosferei, cu recunoaștere și statut internațional.

Pentru a evidenția importanța acestui colț unic de natură, prin Ordinul nr. 539/2008 emis de Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, data de 1 septembrie a fost stabilită ca Ziua Rezervației Biosferei Delta Dunării.

Cele patru timbre ale emisiunii prezintă specii emblematice ale Deltei Dunării, cu un rol important în menținerea echilibrului ecologic al acestui habitat unic.

Egreta mare (Ardea alba), este ilustrată pe timbrul cu valoarea nominală de 3 Lei. Este o specie migratoare, declarată monument al naturii. Cu penaj alb imaculat și o siluetă elegantă, apare vara în stufărișurile și mlaștinile din Delta Dunării. Primăvara, în penajul nupțial se remarcă prezența unor pene lungi, fine, care au fost colecționate de-a lungul timpului pentru împodobirea obiectelor vestimentare. Se hrănește cu pești, amfibieni, reptile.

Pescărașul albastru (Alcedo atthis) este redat pe timbrul cu valoarea nominală de 6,50 Lei. Mică, dar spectaculoasă, această pasăre are cap și spate albastre cu reflexe metalice albastre sau verzui și abdomen portocaliu. Cuibărește pe malurile apelor curgătoare sau stătătoare cu apă clară, de unde plonjează pentru a prinde pești mici și mormoloci.

Vidra (Lutra lutra), din familia mustelidelor, este prezentată pe timbrul cu valoarea nominală de 8 Lei. Mamifer semi-acvatic carnivor, vidra este activă mai ales noaptea, dar poate fi observată și ziua în zonele liniștite ale Deltei. Se hrănește în special cu pești, crustacei și alte nevertebrate, fiind un indicator al sănătății ecosistemelor acvatice.

Rața mare (Anas platyrhynchos) este ilustrată pe timbrul cu valoarea nominală de 14 Lei. Specie sedentară, rața mare este prezentă în număr mare în Delta Dunării. Masculul are cap verde și guler alb, iar femela – penaj brun-pestriț. Este strămoșul raței domestice și un element-cheie al ecosistemelor acvatice. Se hrănește cu insecte, crustacei, viermi, semințe și materii vegetale.

În grafica plicului „prima zi” se regăsește ilustrat un specimen al familiei Ciconiidae, barza albă, sau cocostârcul alb. Este o pasăre migratoare.

Emisiunea este disponibilă de marți, 2 septembrie a.c., în rețeaua magazinelor Romfilatelia din București, Bacău, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și în magazinul nostru online: https://romfilatelia.ro/store/