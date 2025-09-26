Rezerviștii MApN s-au dus la minister să discute despre pensii

176480 – 26092025 – Ministrul apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, s-a întâlnit joi, 25 septembrie, la sediul MApN, cu reprezentanți ai conducerii unor structuri asociative ale personalului militar în rezervă și în retragere și cu reprezentanți ai unor confederații sindicale cu activitate în domeniul industriei de apărare.

La întrevedere, au mai fost prezenți șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului, Eduard Bachide, precum și șefi ai unor structuri centrale ale MApN.

Discuțiile ss-au referit la pensiile militare, legislația în domeniu, precum și la constituirea unor grupuri de lucru periodice în care să fie discutate punctual principalele probleme cu care se confruntă rezerviștii militari.

MApN, prin Direcția pentru relația cu Parlamentul, are în evidență 55 de ONG-uri care își desfășoară activitatea în sfera de competență a instituției militare, dintre care 13 au statut de utilitate publică.

Imediat după întâlnire a apărut zvonul potrivit căruia MApN nu mai are bani pentru plata salariilor și a pensiilor, aspect dezmințit de vicepremierul Tanczos Barna, care a ținut să precizeze că în acest an niciun minister nu se va confrunta cu această problemă.