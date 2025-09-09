România cumpără din Turcia o corvetă ușoară de aproape un sfert de miliard de euro

România cumpără din Turcia o corvetă ușoară de aproape un sfert de...

176325 – 09092025 – Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunță că membrii comisiilor de apărare din Parlament au avizat achiziționarea unei corvete ușoare fabricată în Turcia.

Procedura de cumpărare a acestei nave, fără armament la bord, a fost începută anul trecut și aprobată în CSAT, fiind o achiziție de la guvern la guvern, o corvetă din excedentul armatei turce, cu echipament modern, interoperabil NATO.

Prețul corvetei este 223 de milioane de euro fără TVA. Peste acest preț, urmează să vină costurile pentru echipamente, rachete și alte dotări suplimentare. Corveta va fi înarmată suplimentar față de echipamentul standard pe care îl are, a menționat ministrul Apărării.