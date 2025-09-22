România, două premii speciale la Concursul Uniunii Europene al Tinerilor Oameni de Ştiinţă

România, două premii speciale la Concursul Uniunii Europene al Tinerilor Oameni de...

176437 – 22092025 – Două premii speciale pentru România, la cea de-a 36-a ediție a concursului EUCYS (Concursul Uniunii Europene al Tinerilor Oameni de Știință), care avut loc la Riga, Letonia, în perioada 15-20 septembrie!

Participarea la EUCYS se face în urma unei selecții la nivel național. La această ediție, din România au participat 6 elevi cu 3 proiecte, calificate prin Olimpiada Națională de Creativitate Științifică:

Echipa formată din Vlad Pavel Geleriu și Tudor Nicolae Grama, de la Colegiul Național Octavian Goga Sibiu, a participat la categoria Fizică cu proiectul ”Analiza propagării undelor electromagnetice folosind microcontrolere”.

Echipa formată din Sebastian Florin Tănase și Dragoș Babușanu, de la Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil Iași, a participat la categoria Inginerie cu proiectul ” Un sistem de transmisie mecanică cu contact continuu pentru optimizarea aplicațiilor robotizate cu un număr limitat de motoare”.

Alexandru Simedrea și Christian Matei Cazacu, de la Colegiul Național de Informatică Grigore Moisil Brașov, au participat la Categoria Computing cu proiectul ”Kivy – Implementarea complexă a rețetelor pentru generare, recuperare și analiză nutrițională printr-un sistem pentru interacțiunea augmentată a suprafeței”.

Echipa formată din Alexandru Simedrea și Christian Matei Cazacu va participa ca finalistă la Regeneron ISEF 2026 din Phoenix, Arizona, iar echipa formată din Sebastian Florin Tănase și Dragoș Babușanua a primit ca premiu European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH un stagiu de o săptămână la sediul din Schenefeld (metropolul Hamburg) (European XFEL).

Evenimentul de la Riga a reunit aproximativ 150 de elevi preocupați de știință, din 40 de țări din Europa, Asia, America de Nord și de Sud. Competiția este organizată de Comisia Europeană în colaborare cu organizatorul național din țara gazdă – anul acesta, Agenția de Stat pentru Dezvoltare a Educației din Letonia.

Coordonatorul lotului României și reprezentatul EUCYS pentru România a fost dl. prof. dr. ing. L. Dan Milici. Pregătirea lotului pentru această competiție a avut loc la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, cu cercetători și cadre didactice sucevene, Universitatea din Suceava fiind inițiatoarea Olimpiadei Naționale de Creativitate Științifică și organizatoarea fazei naționale, alături de Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Societatea Științifică Cygnus. Coordonarea organizării pregătirii lotului a fost asigurată de Nagy Elisabeta Ana, inspector MEC.