România nu trimite trupe în Ucraina

176300 – 05092025 – Președintele Nicușor Dan a afirmat, joi, că România nu va trimite trupe în Ucraina, dar va sprijini operațiunile de menținere a păcii atunci când condiții pentru pace vor fi îndeplinite.

”Multe din țările care sunt aici, în proximitatea Rusiei, au aceeași decizie pe care o avem și noi – de a nu trimite oameni în Ucraina după o eventuală pace sau o eventuală încetare a focului. În schimb, vom sprijini logistic, cu bazele noastre, operațiunile de menținere a păcii. Numai că pentru asta trebuie să ajungem la pace sau măcar la încetarea focului”, a spus Dan la Antena 1.

El a amintit de momentul în care lideri europeni l-au însoțit pe președintele Volodimir Zelenski la întâlnirea cu președintele american Donald Trump, la Washington.

”Era un oarecare optimism că Rusia, în fața acestui angajament diplomatic, ar putea să vină repede la discuții. Eu mi-am manifestat pesimismul care iată că se confirmă în momentul ăsta. Rusia nu și-a dorit niciodată pacea în Ucraina”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a subliniat importanța SUA în ceea ce privește gestionarea conflictului: ”Mi-aș dori ca Statele Unite să fie implicate inclusiv pe partea de sancțiuni, pentru că sancțiunile pe care le pot dispune Statele Unite către Rusia pot să fie foarte consistente și foarte constrângătoare pentru Rusia. Cam ăsta e momentul în care noi ne aflăm acum”, a mai Nicușor Dan.