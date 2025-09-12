România, parte din echipa statelor care câștigă, în primă fază la CJUE, includerea energiei nucleare și a gazului în Taxonomie

România, parte din echipa statelor care câștigă, în primă fază la CJUE,...

176353 – 12092025 – În iunie 2020, în Monitorul Oficial al UE a fost publicat Regulamentul 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile (Taxonomia UE).

Doi ani mai târziu, Parlamentul European a votat pentru includerea energiei nucleare și a gazului fosil în Taxonomia UE, decizia fiind publicată, de asemenea, în JOUE. Câteva luni mai târziu, în octombrie 2022, Austria a depus la Tribunalul UE o acțiune prin care cerea anularea includerii energiei nucleare și a gazului fosil în Taxonomia UE, iar România a intervenit în susținerea noii reglementări (cauza T-625/22).

La data de 10 septembrie, Tribunalul UE a respins acțiunea în anulare a Austriei, menținând noile reguli introduse în Regulament.

Reprezentarea juridică în fața Tribunalului Uniunii Europene a fost asigurată de Ministerul Afacerilor Externe, prin Agentul Guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, alături de Serviciul Contencios UE. Instituția din Guvernul României competentă în domeniul vizat de această cauză este Ministerul Energiei.

Autoritățile române au susținut, încă din 2018, demersurile de includere a energiei nucleare și a gazului natural în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile. Respectivele resurse sunt necesare pentru securitatea energetică a României și pentru tranziția energetică, în scopul atingerii neutralității climatice.

Asigurarea finanțării noilor proiecte din domeniul energiei nucleare și al gazului natural este esențială. Menținerea Regulamentului delegat (UE) nr. 2022/1214 asigură continuarea finanțărilor în sectorul nuclear și cel al gazului natural.

Ministerul Afacerilor Externe salută pronunțarea hotărârii Tribunalului Uniunii, care este în linia poziției exprimate de Guvernul României, care apără nu doar interesele României, ci și pe cele ale statelor membre în materie de suveranitate energetică.

Hotărârea în cauza T-625/22 nu este definitivă. Ea poate fi atacată cu recurs la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.