România – Țară Invitat de Onoare la a 30-a ediție a Festivalului Internațional de Carte de la Budapesta

176484 – 26092025 – În perioada 2–5 octombrie 2025, România va fi Țară Invitat de Onoare la Festivalul Internațional de Carte de la Budapesta, unul dintre cele mai importante evenimente culturale din Ungaria și din Europa Centrală. Ajuns la a 30-a ediție, festivalul reunește sute de scriitori, editori și profesioniști ai industriei de carte din întreaga lume, atrăgând peste 70.000 de vizitatori.

Participarea României, organizată de Ministerul Culturii, în parteneriat cu Institutul Cultural Român de la Budapesta și cu sprijinul Ambasadei României în Ungaria, aduce în prim-plan literatura română contemporană, traduceri recente în limba maghiară și dialogul cultural bilateral.

Printre invitați se numără Gabriela Adameșteanu, Ioana Pârvulescu, Radu Vancu, Filip Florian, Ioan T. Morar, Demény Péter, Adriana Babeți, Augustin Cupșa, Andrei Dósa, Alex Donovici, Simona Epure, Alexandru Vakulovski, Bogdan Crețu, Doina Gecse Borgovan, istoricul Stejărel Olaru și sociologul Zoltán Rostás, alături de traducători, moderatori, artiști vizuali și muzicianul Electric Brother.

Agenda românească include aproximativ 30 de evenimente – lansări de carte, dezbateri, lecturi publice, expoziții, sesiuni de autografe și momente muzicale – cu participarea unor nume de referință ale literaturii române și maghiare. Deschiderea oficială are loc în data de 2 octombrie, la Budapest Music Center, în prezența Ministrului Culturii, Demeter András și a Ambasadorului României în Ungaria, Gabriel Șopandă. În aceeași zi, de la ora 18:30, va fi inaugurat Standul României, cu un program literar susținut de Moni Stănilă, Robert Șerban și actorul Szikszai Rémusz.

Pe 1 octombrie, la sediul ICR Budapesta, va avea loc un eveniment special, premergător deschiderii oficiale, cu lecturi literare, concert acustic și recepție, precum și vernisajul a două expoziții reprezentative:

„Portrete de scriitori” – fotografii de Ciprian Măceșaru, expuse în aer liber la sediile celor două misiuni diplomatice: Ambasada României în Ungaria și Institutul Cultural Român de la Budapesta.

Expoziție Mircia Dumitrescu – lucrări de desen, gravură și pictură, prezentate în galeria ICR Budapesta.