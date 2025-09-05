Rusia nu vrea să audă de garanții de securitate și consideră că...

176299 – 05092025 – Dacă trupe străine vor apărea în Ucraina, acestea vor deveni ținte legitime pentru armata rusă, a declarat președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, în marja Forumului Economic Estic.

El a menționat că apariția unor posibile contingente în Ucraina înseamnă, de fapt, o apropiere a Ucrainei de NATO.

„Prin urmare, dacă apar trupe acolo, mai ales acum, în timpul operațiunilor militare, pornim de la faptul că acestea vor fi ținte legitime pentru distrugerea lor”, a subliniat Putin.

De asemenea, secretarul de presă al liderului rus, Dmitri Peskov, a menționat că personalul militar străin nu poate oferi garanții de securitate Kievului.

Anterior, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că garanțiile de securitate ale lui Volodimir Zelenski pentru Ucraina sunt inacceptabile.

Pe 3 septembrie, Putin l-a invitat pe Zelenski să la Moscova dacă este pregătit pentru negocieri. Zelenski a refuzat însă întâlnirea de la Moscova, sugerând că negocierile ar putea avea loc în Austria, Vatican, Elveția sau Turcia, scire presa rusă.