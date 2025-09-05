Acasă Politic Rusia nu vrea să audă de garanții de securitate și consideră că...

Rusia nu vrea să audă de garanții de securitate și consideră că astfel Ucraina e mai aproape de NATO

De
A.R.
-
Putin

 176299 – 05092025 – Dacă trupe străine vor apărea în Ucraina, acestea vor deveni ținte legitime pentru armata rusă, a declarat președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, în marja Forumului Economic Estic.

El a menționat că apariția unor posibile contingente în Ucraina înseamnă, de fapt, o apropiere a Ucrainei de NATO.

„Prin urmare, dacă apar trupe acolo, mai ales acum, în timpul operațiunilor militare, pornim de la faptul că acestea vor fi ținte legitime pentru distrugerea lor”, a subliniat Putin.

De asemenea, secretarul de presă al liderului rus, Dmitri Peskov, a menționat că personalul militar străin nu poate oferi garanții de securitate Kievului.

Anterior, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că  garanțiile de securitate ale lui Volodimir Zelenski pentru Ucraina sunt inacceptabile.

Pe 3 septembrie, Putin l-a invitat pe Zelenski să la Moscova dacă este pregătit pentru negocieri. Zelenski a refuzat însă întâlnirea de la Moscova, sugerând că negocierile ar putea avea loc în Austria, Vatican, Elveția sau Turcia, scire presa rusă.

ARTICOLE SIMILAREDE ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.