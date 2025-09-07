S-a reluat circulația rutieră pe Splaiul Independenței, pe segmentul din zona Unirii, pe sensul Piața Națiunile Unite – Piața Unirii

176310 – 07092025 – Primarul General Interimar, Stelian Bujduveanu, și Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, au susținut o conferință de presă la Piața Unirii, acolo unde se desfășoară ample lucrări pentru reabilitarea planșeului Unirii, investiție derulată de Primăria Sectorului 4.

Primarul Capitalei, Stelian Bujduveanu: „Reabilitarea Plașeului Unirii este cea mai importantă lucrare care se desfășoară în prezent în București întrucât pune în siguranță una dintre cele mai aglomerate zone ale orașului și salvează viețile oamenilor. Mulțumesc primarului Sectorului 4 pentru eficiența în derularea lucrărilor și redeschiderea în timp util a circulației rutiere în această zonă, cu două benzi pe sens, acest lucru va contribui foarte mult la fluidizarea traficului în Piața Unirii, este o măsură foarte bună la începutul anului școlar. Vom continua să colaborăm cu Primăria Sectorului 4 și pentru extinderea liniei de tramvai în zona Unirii, prin prelungirea liniei de tramvai 32 cu 0,9 km, prin Piața Unirii, până la terminalul Sfânta Vineri, investiție prin care vom asigura o legătură rapidă și eficientă între sud-vestul și nord-estul orașului. Pentru acest proiect, am finalizat PUZ-ul și îl vom supune aprobării Consiliului General al Municipiului București, urmează să identificăm alături de Primăria Sectorului 4 și Guvernul României surse de finanțare pentru realizarea proiectului.”

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a susținut că restricții precum cele care tocmai au fost ridicate nu vor mai fi instituite pe durata refacerii Planșeului Unirii: „Așa cum am promis în fața bucureștenilor în urmă cu două luni, am ridicat astăzi restricțiile de circulație de pe Splaiul Independenței. Ne-am ținut de cuvânt și nu doar că dăm drumul la circulație odată cu începerea noului an școlar, ci facem lucrul acesta chiar mai devreme decât termenul anunțat, astfel încât, luni, în prima zi de școală, traficul să fie unul cât mai fluent. Se va putea circula normal, de la Piața Națiunile Unite până la Piața Unirii, fără niciun fel de restricții generate de lucrările de la Planșeu. Acest lucru înseamnă mai puțin disconfort pentru oameni, mai puțin timp petrecut în trafic.”

Lucrările de refacere a Planșeului Unirii au început în iunie 2025 și constau în dezafectarea structurii vechi, de aproape un secol, și înlocuirea acesteia cu o construcție modernă, conformă standardelor actuale de siguranță. Proiectul include și consolidarea Pasajului Unirii, asigurând atât securitatea cetățenilor, cât și fluidizarea traficului rutier și a transportului public în centrul Capitalei.