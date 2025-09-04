Se caută soluții pentru scăderea facturilor la energie electrică. Deocamdată …

176293 – 04092025 – Având în Vedere prețurile foarte mari la energie electrică practicate de toți furnizorii de pe piața din România, ministerul Energiei Bogdan Ivan încearcă să vină cu soluții pentru reducerea facturilor. Acesta propune cinci măsuri care ar trebui să scadă prețul final al energiei electrice.

Ivan amintește că 51% din prețul plătit de consumatori este prețul efectiv al energiei electrice active, 49% constituind tarife de transport și distribuție, taxe și accize. Astfel, ministrul propune:

operaționalizarea mecanismului Market Maker: selectarea unui operator care să asigure lichiditatea în piața de energie, prin stimularea cererii și a ofertei, facilitând tranzacțiile pe termen lung și determinând astfel o scădere constantă a prețului;

creșterea transparenței și scăderea riscurilor în piața de energie, prin solicitarea de garanții ferme în toate tranzacțiile cu energie;

introducerea tarifelor dinamice și diferențiate pe intervale de consum, care să recompenseze cu prețuri mici consumatorii responsabili, care utilizează energia în intervalele în care este cea mai ieftină;

scăderea prețurilor de achiziție a energiei pentru propriul consum al operatorilor de distribuție prin crearea unui mecanism unic de achiziție – acest cost de achiziție al distribuitorilor reprezintă aproape 25% din costul total al energiei pentru consumatori, astfel că implementarea mecanismului va aduce tarife de distribuție mai mici pentru toți consumatorii;

integrarea tuturor programelor de eficiență energetică sub o coordonare unică, eficientă, care să fie asigurată de Ministerul Energiei.

Ministrul spune că avem cel mai mare preț al energiei electrice din Europa din cauza invaziei Rusiei în Ucraina, lipsa interconectării cu principalele coridoare energetice din centrul Europei, eliminarea a 7.000MW capacități de producție în bandă (gaz și cărbune) în ultimii 10 ani și punerea în funcțiune a doar 1.800MW și ritmul insuficient al investițiilor în infrastructura energetică națională.

El a anunțat că a inițiat negocieri la nivel european pentru prelungirea termenului de închidere a centralelor pe cărbune programate pentru 2026, până în 2030.

Ministrul va merge să discute aceste propuneri și în cadrul primei ședințe a CSAT.