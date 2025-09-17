Se cere desecretizarea contractului de privatizare a Siderurgica Hunedoara și răscumpărarea de la Arcelor Mittal de către statul român

Se cere desecretizarea contractului de privatizare a Siderurgica Hunedoara și răscumpărarea de...

176394 – 17092025 – Trei parlamentari de Hunedoara, deputații Natalia-Elena Intotero și Ilie Toma și senatorul Cornel-Cristian Resmeriță, cer Guvernului desecretizarea contractului de privatizare nr. 49/28.10.2003 prin care SC Siderurgica SA Hunedoara a trecut din proprietatea statului român în proprietatea companiei LNM Holdings/ISPAT (actualul ArcelorMittal SA) și comunicarea valorii ajutoarelor de stat primite de către ArcelorMittal SA de la privatizare și până în prezent, defalcat pe ani.

De asemenea, cei trei cer și un audit din partea Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (succesor legal al APAPS) privind respectarea contractului de privatizare şi implicarea Ministerului Finanțelor instituție responsabilă cu gestionarea creanţelor şi obligațiilor.

Într-o scrisoare deschisă adresată Cancelariei Prim-ministrului, Ministerul Finanțelor, Ministerului Economiei și Ministerului Energiei, parlamentarii semnalează situația ”extrem de gravă” de la Arcelor Mittal Hunedoara, al cărui Consiliu de Administrație a decis, în data de 12 septembrie 2025, oprirea definitivă a activității de producție și disponibilizarea angajaților până la sfârșitul lunii octombrie.

Arcelor Mittal Hunedoara este singurul combinat din țară care produce profile metalurgice folosite în construcțiile civile și industriale, produse care au o valoare adăugată extrem de mare.

Argumentele CA al Arcelor Mittal Hunedoara pentru închiderea activității țin de condițiile de piață dificile și nesustenabile, costurile ridicate și persistente ale energiei electrice, sprijin guvernamental limitat și presiunea concurențială foarte mare, ceea ce a dus la o scădere cu 60% a volumului comenzilor comparativ cu 2024.

Față de această situație, parlamentarii cer Guvernului să analizeze răscumpărarea de către statul român a combinatului hunedoarean pentru relansarea producției.

De asemenea, ei cer autorităților române să se asigure că utilajele nu vor fi relocate în alte țări, ci conservate până la preluarea combinatului de către statul român sau alt investitor.

În ultima parte a anului trecut, combinatul a beneficiat de un ajutor de stat în valoare de aproximativ 300 de milioane de lei, pentru redresarea societății.