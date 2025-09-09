Se lucrează la bugetul pentru 2026

176326– 09092025 – După adoptarea în Parlament a măsurilor fiscale care ar trebui să reducă deficitul bugetar excesiv, ministrul Finanțelor, Alexadru Nazare, s-a întâlnit cu o delegație a Băncii Mondiale pentru a discuta despre măsurile de relansare economică.

Principalele direcții discutate au fost despre creșterea economică și investiții. Ministrul spune, de asemenea, că se lucrează la măsuri complementare celor din această perioadă, care să simplifice birocrația pentru antreprenori si investitori.

S-a mai discutat despre reforme structural, cum sunt eficientizarea companiilor de stat, îmbunătățirea procesului de achiziții publice și continuarea investițiilor esențiale.

De asemenea, Nazare a anunțat că se lucrează deja la bugetul pentru 2026.