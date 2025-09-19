Și Bujduveanu vorbește despre un candidat comun al coaliției

176418 – 19092025 – Pornind de la premisa că Primăria Capitalei este pregătită pentru alegeri, indiferent de data care va fi stabilită de Guvern, primarul interimar Stelian Bujduveanu (PNL) pledează pentru un candidat comun al coaliției de guvernare.

Același punct de vedere îl are și PSD, președintele interimar al acestei formațiuni declarând, de mai multe ori, că aceasta este singura variantă pentru menținerea stabilității guvernării.

În opinia lui Bujduveanu, partidele din Coaliție ar trebui să susțină un candidat comun la alegerile viitoare, pentru a evita fragmentarea guvernării: „Când Guvernul României va hotărî data alegerilor, atunci, cu siguranță, toate partidele care fac parte din această Coaliție vor sta împreună pentru a găsi cea mai bună soluție. Reiterez, cred și sunt convins că cea mai bună soluție ar fi ca întreaga Coaliție să aibă un candidat comun, pentru că altfel riscăm să fragmentăm guvernarea, iar cel mai important lucru astăzi pentru România este ca aceste măsuri care nu sunt populare, dar sunt necesare, să fie implementate pentru a reuși să echilibrăm deficitul”.

Singura formațiune politică din coaliția guvernamentală care nu dorește un candidat comun este USR. Aceasta merge pe mâna deputatului de Timiș Cătălin Drulă, insistând ca organizarea alegerilor parțiale să aibă loc cât mai repede, depășindu-se cele 3 luni prevăzute de lege pentru organizarea lor. De altfel, Drulă și-a început campania electorală, mergând prin oraș și organizând diverse întâlniri cu alegătorii.

Bujduveanu este unul dintre potențialii candidați ai PNL pentru Primăria Capitalei, având în vedere experiența sa administrativă și faptul că este la curent cu problemele orașului și cu proiectele în curs, dat fiind faptul că și în mandatul anterior a fost viceprimar general.

Din partea PNL vrea să candideze și primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, iar din partea PSD, un potențial candidat este Daniel Băluță, primarul Sectorului 4. Dacă unul dintre cei doi ar deveni primar general, în sectorul respectiv vor trebui organizate noi alegeri.

Ultimele sondaje de opinie îi arată pe Băluță și Ciucu cu șanse mari în fața lui Drulă, nefiind măsurat, însă, Bujduveanu.