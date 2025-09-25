Și candidații, și angajatorii caută stabilitate

176473 – 24092025 – Cele 9 luni din acest an au adus aproape 200.000 de noi locuri de muncă în piață, postate de angajatorii din România, în proporție de aproape 93%, dar și de angajatorii din străinătate, ale căror oferte au însumat 7,2% din total. Iulie a fost luna cu cele mai multe locuri de muncă disponibile – aproximativ 25.000 – în timp ce media pentru restul anului a fost de 20.000 de poziții pe lună.

Cu aproape 50.000 de locuri noi de muncă, retailul rămâne domeniul care domină piața forței de muncă din România, în condițiile în care jucătorii din acest sector și-au păstrat planurile de extindere indiferent de schimbările economice și fiscale de anul acesta. 27.000 de locuri de muncă au venit din partea angajatorilor din servicii, la fel de multe din call center / BPO și 22.000 din industria alimentară. Alte domenii care au avut peste 15.000 de poziții deschise din ianuarie și până acum sunt transport / logistică, producție, turism, construcții și financiar / bancar. Cei mai căutați au fost candidații eligibili pentru joburile entry level (cu cel mult doi ani de experiență) și cei din segmentul mid – level (2 – 5 ani de experiență).

Nu doar candidații caută stabilitate, ci și angajatorii – mai mult de 80% dintre joburile de anul acesta sunt full time, aproximativ 10% part-time și restul proiecte sezoniere sau internship-uri. În aceeași logică, vedem din ce în ce mai puține opțiuni remote, procentul acestor joburi ajungând la aproape 4% din total. Este cel mai scăzut nivel al ultimilor ani.

Domeniile care continuă să angajeze remote sunt call – center / BPO, IT / telecom, retail, advertising / marketing / PR, asigurări și educație / training.

În ceea ce privește distribuția geografică a locurilor de muncă, Bucureștiul își menține poziția de lider, însă locul al doilea este ocupat anul acesta de Iași, care a depășit Clujul (aflat până acum pe locul al treilea) din punctul de vedere al numărului de locuri de muncă postate de angajatori. Urmează Brașov, Ilfov și Timiș, iar clasamentul se încheie cu Argeș, Mureș și Arad, acestea fiind județele în care s-au făcut cele mai puține angajări, respectiv între 13.000 și 15.000 de poziții pentru fiecare în parte. Alte 15.000 de locuri de muncă au fost postate de angajatorii din străinătate care au căutat candidați pentru sectoare precum transport / logistică, industria alimentară, retail, turism, servicii sau producție.

Celor 200.000 de locuri de muncă din cele trei trimestre ale anului le-au corespuns 8 milioane de aplicări, cei mai activi fiind candidații entry-level, urmați de mid level și de cei fără experiență. Seniorii cu o vechime mai mare de 5 ani, dar și managerii rămân cei mai stabili angajați ai acestui an, fiind cei care au aplicat cel mai puțin. Tot în privința aplicărilor, se remarcă dorința în continuare crescută a candidaților de a putea lucra de acasă – din cele 8 milioane de aplicări înregistrate, 1,1 au fost pentru joburile remote.