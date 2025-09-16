Și, totuși, ce a căutat Ford la Guvern?

176378 – 16092025 – Premierul Ilie Bolojan, împreună cu șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, au primit luni, 15 septembrie 2025, la Palatul Victoria, o delegație a Ford Otosan, companie care a preluat fabrica din Craiova în 2022 și care a investit în România 500 milioane de euro, fiind al doilea exportator din România.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a apreciat proiectele de investiții ale companiei în țara noastră și contribuția acestora la economia națională și locală. ”Guvernul susține investițiile pentru că ele creează locuri de muncă, plus-valoare și dezvoltare atât la nivel național, cât și în comunitățile locale. Economia României are resurse pentru o creștere sănătoasă, pentru competitivitate și pentru majorarea capacității de export”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Directorul General al Ford Otosan, Güven Özyurt, a apreciat deschiderea Guvernului și a prim-ministrului Ilie Bolojan de a susține mediul de afaceri, context în care a prezentat stadiul investiției pe care compania o derulează la Craiova.

Din partea Guvernului, la întrevedere au participat prim-ministrul Ilie Bolojan și șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca.

Comunicatul Guvernului nu oferă alte detalii cu privire la discuțiile concrete care au avut loc între cele două părți.

Potrivit datelor economice din piață, de la începutul acestui an, în industria auto din România au fost făcute disponibilizări de aproximativ 7.000 de persoane și semnalele arată că lucrurile nu se vor opri.

De ce se întâmplă asta?

Asta pentru că cererea externă este în scădere, Germania, principalul partener comercial al României pe auto fiind deja în recesiune tehnică.

Într-o industrie unde se lucrează la marje mici, orice creștere de costuri poate muta producția în altă parte. Iar în România presiunea costurilor (inflație, salariul minim în creștere, taxe în schimbare) își face simțită efectele.

Pe de altă parte, automatizare și folosirea AI înlocuiesc posturi cu roboți și software.

Fiecare loc pierdut în fabrică trage după el transportatori, furnizori, firme de logistică. Asta afectează mii de IMM-uri românești.

Nu în ultimul rând, sectorul auto din România este lovit de concurența de pe piețele din afara UE și de războiul comercial declanșat de SUA.

Problema e că industria auto înseamnă peste 14% din PIB-ul României și peste 200.000 de locuri de muncă directe. Dacă valul de concedieri continuă, efectul în economie va fi major.